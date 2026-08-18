無利空跌548點！陳嘉偉示警反彈結束：跌到2萬多五年線老師也不叫你賣

台北股市單日下跌548點，引發市場對盤勢修正的討論。

分析師陳嘉偉在節目中表示，市場普遍樂觀看待指數挑戰5萬點，但他認為盤面在「沒有任何實質利空」的情況下就跌成這樣，凸顯多頭追價力道疲弱，短線無量反彈格局結束後，指數恐將面臨下探3萬6,000點、甚至進一步回測年線（約3萬4,336點）的修正風險。

陳嘉偉分析，大盤近期呈現無量反彈走勢，在上方季線反壓下，指數跌破10日線，整體盤勢恐進入波浪理論中的修正走勢。

他指出，先前盤勢回檔過程中，不少電子族群如被動元件、記憶體、矽光子及IC設計等跌幅顯著，反彈時若缺乏成交量能支撐，容易演變為弱勢反彈，後續仍有跌破前波低點的下修疑慮。

在總體經濟與國際市場方面，陳嘉偉提到，國際油價走揚恐對通膨數據帶來壓力，加上美債長天期殖利率維持高檔，市場資金面仍具變數。

此外，針對AI產業鏈，他認為市場對科技巨頭資本支出、資產負債表外採購承諾與折舊攤提年限等議題仍存有疑慮，這也是近期部分科技股財報公布後股價表現承壓的原因之一。

陳嘉偉提醒投資人，面對盤面上市櫃逾千檔個股下跌的弱勢結構，很多分析師一味看多、每天都告訴投資人「不要賣、每天都是最好的買點」，但投資人必須自己好自為之；因為就算未來指數一路修正跌到2萬多點的五年線（約2萬1,961點），那些套牢的老師也絕對不會叫大家賣股票。

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