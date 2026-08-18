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台股跌500點是日債拖累！陳龍曝只會反映一天：長線目標直指8萬

聯合新聞網／ 綜合報導
面對台股重挫逾500點，分析師陳龍指出本次回檔純屬日債殖利率飆升等外圍雜音且衝擊通常僅反映一天，在AI基本面穩固下，長線挑戰8萬點目標維持不變。記者許正宏／攝影
面對台股重挫逾500點，分析師陳龍指出本次回檔純屬日債殖利率飆升等外圍雜音且衝擊通常僅反映一天，在AI基本面穩固下，長線挑戰8萬點目標維持不變。記者許正宏／攝影

台股今日重挫逾500點，市場擔憂盤勢將拉回「打第二隻腳」...

對此，分析師陳龍在節目中表示，本次回檔並非台灣電子業基本面轉弱，亦非AI科技巨擘縮減投資，純粹是受到外圍市場與債市波動的連帶影響，長線看好台股挑戰8萬點的目標維持不變，投資人無須過度恐慌。

陳龍分析，今日台股走跌主因在於日股大跌逾2%所拖累。日股重挫的核心，源自日本10年期公債殖利率飆升至30年新高，無風險利率與折現率走高直接壓低了股市評價。

不過他直言，公債殖利率飆高對市場的衝擊通常「只會反映一天」，因為各國政府與財政部更無法容忍國債殖利率失控攀升，以免借新還舊引發國安危機，勢必會出面因應；此外，美債殖利率攀升也是因AI大廠發行高息公司債產生資金排擠效應所致。

針對市場對「AI基礎建設過度融資與燒錢」的泡沫質疑，陳龍以百年前興建電廠與一般購屋貸款比喻，指出大型基建本就不可能單靠自有現金支應，且AI資料中心具備龐大的實質算力租賃產值。

未來AI基礎建設勢必將走向資產證券化（如ABS），吸引金融機構進場放貸，這對華爾街而言是高達數十兆的新藍海市場，一旦金融供應鏈打通，基建資金來源無虞。

陳龍強調，只要AI發展與半導體供應鏈等核心基本面未實質轉弱，非基本面因素引發的拉回都只是短線市場雜音。

當前AI工業革命才剛進入初期階段，台灣身為全球AI硬體核心供應鏈，長線依舊是最大受惠者，未來台股上看5萬點、8萬點目標不變，面對非基本面利空洗盤，反而應視為逢低布局的觀察時機。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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