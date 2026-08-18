台股跌500點是日債拖累！陳龍曝只會反映一天：長線目標直指8萬

台股今日重挫逾500點，市場擔憂盤勢將拉回「打第二隻腳」...

對此，分析師陳龍在節目中表示，本次回檔並非台灣電子業基本面轉弱，亦非AI科技巨擘縮減投資，純粹是受到外圍市場與債市波動的連帶影響，長線看好台股挑戰8萬點的目標維持不變，投資人無須過度恐慌。

陳龍分析，今日台股走跌主因在於日股大跌逾2%所拖累。日股重挫的核心，源自日本10年期公債殖利率飆升至30年新高，無風險利率與折現率走高直接壓低了股市評價。

不過他直言，公債殖利率飆高對市場的衝擊通常「只會反映一天」，因為各國政府與財政部更無法容忍國債殖利率失控攀升，以免借新還舊引發國安危機，勢必會出面因應；此外，美債殖利率攀升也是因AI大廠發行高息公司債產生資金排擠效應所致。

針對市場對「AI基礎建設過度融資與燒錢」的泡沫質疑，陳龍以百年前興建電廠與一般購屋貸款比喻，指出大型基建本就不可能單靠自有現金支應，且AI資料中心具備龐大的實質算力租賃產值。

未來AI基礎建設勢必將走向資產證券化（如ABS），吸引金融機構進場放貸，這對華爾街而言是高達數十兆的新藍海市場，一旦金融供應鏈打通，基建資金來源無虞。

陳龍強調，只要AI發展與半導體供應鏈等核心基本面未實質轉弱，非基本面因素引發的拉回都只是短線市場雜音。

當前AI工業革命才剛進入初期階段，台灣身為全球AI硬體核心供應鏈，長線依舊是最大受惠者，未來台股上看5萬點、8萬點目標不變，面對非基本面利空洗盤，反而應視為逢低布局的觀察時機。

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