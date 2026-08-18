普發1萬內需股有戲？專家喊「今天應有反應」 盤面卻向下反應網笑了

普發現金1萬元確定要來，但股市卻先「向下反應」？總統賴清德17日表示，伴隨經濟成長上修，政府在歲入歲出平衡、實質零舉債的前提下，決定增列歲出2357億元，用於明年普發現金每人1萬元。若立法院順利在年底前三讀明年度總預算案，依照先前作業流程，最快有機會在明年農曆春節前領到。

財經專家葉育碩則將焦點放到股市，指出今年第一季經濟成長率從14.55%上修至15.43%，第二季初估12.93%，上半年經濟成長率達14.15%；主計總處也將全年經濟成長率預估從9.64%上修至11.05%。隨著普發1萬元消息確定，他認為內需股18日有題材，「畢竟錢發下去，總要有人把它花掉吧。」

不過從時間點來看，這筆錢最快也要等到明年，消息曝光後，PTT股板對「內需股今天應該會有反應」的說法也沒有完全買單。原PO就認為，普發1萬元早已是市場預期內題材，加上物價通膨侵蝕購買力，對企業實質獲利的貢獻恐怕沒有想像中龐大。

更巧的是，盤面沒有照著「內需題材」劇本走，也讓鄉民直接開酸，有人一句「向下反應==」精準吐槽，其他人則表示「才一萬內需就噴？」、「明年的餅 現在就開始炒 沒招了」、「發給民眾要反應什麼 反應負責發的公司嗎」，還有人認為這筆錢未必會進入一般消費市場，笑稱「不是花在股票嗎ㄏㄏ」。

至於1萬元到底能帶來多少消費力道，股板同樣吵成一團，有人直呼「買一次菜就沒了」、「一萬能幹嘛? 買菜都不構」，也有人把目光直接轉向股市，表示「0050才會噴吧，一次注入２３００億」。從專家點名內需股「今天應會有反應」，到鄉民看到盤勢反手一句「向下反應==」，也讓這波普發現金題材意外多了一個股板哏。

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