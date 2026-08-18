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鴻海（2317）AI訂單排到2027！黃世聰拆解EPS獲利估算：長線目標破400

聯合新聞網／ 綜合報導
鴻海法說會釋出訂單能見度直達2027年、全年資本支出增三成等利多，法人推估2027年EPS上看25元並獲外資最高喊出435元目標價，專家指出法說後股價拉回反成中長線觀察買點。歐新社
鴻海法說會釋出訂單能見度直達2027年、全年資本支出增三成等利多，法人推估2027年EPS上看25元並獲外資最高喊出435元目標價，專家指出法說後股價拉回反成中長線觀察買點。歐新社

鴻海（2317）近期召開法說會釋出長期展望，輪值執行長蔣吉衡表示，AI等相關訂單能見度已直達2027年，甚至呈現更佳態勢。

鴻海今年上半年累計每股盈餘（EPS）達7.84元，純益較去年同期成長27%，剛公布的7月營收亦以9,465億元再創歷史新高；公司預估2026年營運將迎來強勁成長，營業利益率更有望超越2025年的3.2%，且全年資本支出預計增加約三成，凸顯對後續訂單與產能擴充的高度信心。

在終端動能方面，高單價折疊iPhone將由鴻海負責組裝，全年預估出貨上看2,000萬支，可望支撐下半年旺季營運動能；在AI領域，鴻海力拚取得全球AI機櫃五成市佔率，除具備爭取Google與AWS訂單的優勢外，亦掌握CoreWeave逾千億元規模的晶片相關組裝訂單，並有望爭取SpaceX擴大投資AI的相關代工商機。

針對鴻海法說會後股價出現拉回，財經專家黃世聰在解盤影音中分析，市場主要疑慮在於毛利率表現，但隨著產品結構逐步優化，營益率實質提升更具指標意義，短線修正反而提供長線投資人留意買點的機會。

黃世聰指出，法人預估鴻海2026年EPS約19元、2027年達25元、2028年上看28元。若以大型科技股評價回升、中長期15倍本益比推算，對應2027年獲利合理股價約在375元，若以2028年獲利計算上限可望上看420元，這也反映了外資法人紛紛調升評等的背後邏輯。

目前野村證券將目標價調升至435元、花旗證券上看400元、本土法人則預期350元；加上挪威主權基金持續將鴻海列為重倉標的，長期籌碼面具備支撐。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

鴻海2317 EPS 法說會 iPhone AI

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