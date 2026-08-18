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台股第二隻腳永遠不會發生！陳龍：外資已鼻子摸一摸認錯回補、散戶卻還在停看聽
針對台股近期走勢與籌碼變化，分析師陳龍在17日收盤解盤影音中表示，市場目前保守心態已達頂點，但大盤正處於「假破底、真穿頭」的單腳V型強彈結構，預期後續將展開軋空單與軋空手的強勁行情。
陳龍分析，國際情勢上除了美國對伊朗的制裁與停火協議到期等消息外，市場幾乎已無重大實質利空。
然而散戶心態卻極度保守，甚至台韓散戶操作步調高度一致，在行情低檔時雙雙出現棄正2、搶進反向ETF的現象。從台股籌碼觀察，上周台股走揚之際，融資餘額反而呈現停滯甚至減少，顯示內資與散戶普遍在旁「停看聽」甚至逢高退場，期待市場會出現回測的「第二隻腳」。
對此陳龍直言，「大家期待的第二隻腳永遠不會發生」，市場將直接以單腳反彈創新高；反觀外資面對新台幣升值趨勢，只能「鼻子摸一摸認錯回補」，上周已大舉買超兩千多億元，並形成對外資期貨空單的逼空壓力。
陳龍指出，散戶往往要等到大盤突破前波歷史高點（48218點）甚至挑戰5萬點大關時，融資才會全面回流搶進，但屆時恐又錯失低檔起漲的黃金時機。
在總體經濟與產業趨勢方面，陳龍表示，台灣受惠於AI結構性大建設帶動，今年經濟成長率獲上修至11%，且超額儲蓄今年達8.46兆元、明年預估將飆升至11兆元，龐大的資金動能足以支撐股市成為長期投資顯學。
他強調，AI並非一般的景氣循環，而是長達數年的「工業革命」，隨著各大科技巨頭投入大模型軍備競賽與AI算力中心建設，台灣身處完整供應鏈的核心地位，將是全球AI基建潮的最大受惠者。
在選股布局上，陳龍點名看好技術更迭與AI延伸需求帶動的相關族群，包括受惠AI伺服器高電壓（800V）趨勢的第三代半導體、記憶體族群，以及由CoWoS轉向面板級封裝（FOPLP）的先進封裝概念股（如群創、友達等），提醒投資人勿受雜音干擾而錯失AI長多行情。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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