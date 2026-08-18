英特爾重返記憶體市場？陳立武喊「不再錯過浪潮」 網憂：等量產恐怕又過剩

英特爾（Intel）是否準備重新殺回記憶體市場，引發投資人高度關注。英特爾執行長陳立武近日受訪時坦言，公司過去接連錯過行動網路、雲端運算與AI三波浪潮，強調未來「任何一波大浪潮，我都不會再錯過」，並透露正在研究新型儲存架構，加上延攬SK海力士前執行長李錫熙，讓市場開始猜測英特爾可能重新布局記憶體。

根據媒體報導，陳立武的構想並非單純回頭生產傳統記憶體，而是希望因應AI從訓練走向推論、AI代理及實體AI後，對容量、頻寬、功耗與封裝的新需求，研究CPU與儲存堆疊及新型儲存架構，進一步將CPU、儲存、先進封裝與晶圓製造串成完整系統。值得注意的是，英特爾早年本來就是從記憶體起家，之後才逐步將事業重心轉往微處理器。

一名網友在PTT轉貼新聞聯想到英特爾過去與美光共同開發的3D XPoint技術，直問「3DXPOINT要穢土轉生了嗎？」並指出英特爾先前已陸續退出相關記憶體業務，如今不僅找來SK海力士前CEO，又高調談論ZAM垂直堆疊記憶體，因此好奇英特爾是否真的有機會藉由新型記憶體架構「重返榮耀」。

消息在PTT股板掀起兩派討論。樂觀網友認為，目前AI推升記憶體需求與獲利，英特爾重新切入並非毫無道理，有人表示「記憶體比較好賺，沒事跟GG肉搏幹嘛」、「記憶體那種毛利率真的很難想像沒人想進來分湯」，也有人期待Optane、3D XPoint概念重新回歸產品線。部分網友更認為，相較於晶圓代工，產品與架構整合原本就是英特爾較熟悉的領域，陳立武至少已意識到下一波AI競爭不只侷限於CPU、GPU。

但更多網友擔心英特爾「戰線開太廣」，質疑公司CPU面臨AMD競爭、GPU及晶圓代工事業仍待改善，如今又想進軍新型記憶體，恐怕變成「樣樣通、樣樣鬆」。尤其記憶體具有高度景氣循環特性，有人直言「等你量產出貨，記憶體市場都不知道變啥樣」，也有人以「農民搶種高麗菜」形容業者看到高獲利後相繼擴產，擔心英特爾若真的加入戰局，反而可能成為這一輪記憶體行情由盛轉衰的訊號。

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