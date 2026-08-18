川湖開盤飆漲停！網驚呼「股王換人當」一看財報反被嚇歪

AI伺服器商機持續發燒，伺服器滑軌大廠川湖（2059）股價再度上演驚人走勢，17日開盤直接攻上漲停價1萬3750元，再創新高，引發PTT股板熱烈討論。面對一張股票市值高達1375萬元，不少網友驚呼「股王要換人了嗎」、「這股價是坐火箭嗎」，但也有人開始示警漲幅過大，擔心高檔追價風險。

根據媒體報導，川湖近期股價強勢的背後，主要受到AI伺服器需求及獲利快速成長支撐。公司7月單月稅後淨利47.87億元、EPS達50.24元；第二季營收108.3億元，歸屬母公司業主淨利70.88億元，單季EPS達74.38元，上半年EPS則為110.96元。若加計7月，川湖今年前7月EPS已達161.2元，也讓市場持續上修對其獲利能力的想像。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，看到川湖再度漲停，他直呼「雖然我看不懂」，坦言股價已漲到一張1375萬元，仍有許多網友持續看好，讓他感到「又驚又喜」，卻依舊無法理解如此猛烈的漲勢。事實上，川湖近年受惠AI伺服器建置潮，高階伺服器滑軌需求成為市場焦點，而股本規模相對較小，也成為網友討論股價波動時經常提及的因素。

支持川湖的網友認為，這波上漲並非單純題材炒作，而是獲利數字實際支撐，有人直言「EPS跟毛利太扯」、「這種暴力營收算炒股？」、「川湖這靠財報實打實逼市場上修財測」，甚至有人認為川湖具備高毛利及市場競爭優勢，因此即使股價已突破萬元，仍不能單純用「股價太高」判斷是否昂貴。也有早早買進的網友表示，自己4000元左右進場、5000元就賣出，如今只能看著股價一路噴出。

不過，看空及警戒聲音同樣不少。有網友聯想到過去高價股大漲後的修正經驗，頻頻以「下一個國巨」示警，也有人認為新聞大量曝光後，更要注意追高風險，直言「怎麼上去，怎麼下來」。另有網友指出川湖股本不到10億元、籌碼相對集中，股價波動可能更加劇烈。整體討論形成兩派，一方認為川湖獲利高速成長足以支持市場重新評價，另一方則擔憂股價已反映過多樂觀預期；在一張股票突破千萬元後，川湖還能否延續「股王級」漲勢，也成為市場最新話題。

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