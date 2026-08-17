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債券避險神話破滅？通膨死灰復燃推升殖利率 專家直言：分散風險沒發揮作用
全球債市壓力正在升高，市場除了關注聯準會後續是否升息，交易員對日本、加拿大、歐元區、英國等主要市場進一步緊縮的預期也持續增加。彭博追蹤的32個利率交換市場中，已有三分之二反映升息預期，其中南韓預期升幅更超過100個基點。
這波壓力不只來自利率本身，伊朗戰事推升油價、政府支出龐大，加上AI投資熱潮帶動晶片、電力與勞動力需求，都讓通膨降溫變得更困難。OECD成員國通膨率近期已來到兩年高點，也讓市場開始擔心，各國央行可能得把高利率維持更久。
真正讓投資人頭痛的是，過去習慣用債券分散股票風險，但這套邏輯現在未必那麼好用。富達國際投資組合經理George Efstathopoulos直言：「從分散風險的角度來看，債券沒能發揮作用。」如果全球央行同步緊縮，債券價格承壓，高估值股票也可能同時受到利率上升影響。
目前日韓已率先感受到壓力，南韓公債今年以來跌近9%，日本公債也下跌約4%；歐洲方面，法國10年期公債殖利率升至2009年以來最高，美國10年期公債殖利率今年也上升約50個基點。市場因此開始重新討論，當現金本身也能提供較高報酬時，政府與企業若要吸引資金，就得提供更高殖利率。
PTT上也有不少債蛙現身，有人哀號「債蛙說好的送分題呢?」、「99債蛙= =」，也有人認為「買長債是在賭利率，買短債還是有避險效果的」。另一派則提醒別只看債券價格，有網友表示「債券的息也是年化收益阿，很多人只看到股價算到債券這種東西收益還要算領息」，市場對債券是否仍能當避風港，明顯出現不同看法。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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