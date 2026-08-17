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台積電（2330）一年大漲80%、市值破2兆美元！外媒看「預估PE僅25倍」：長線仍合理

聯合新聞網／ 綜合報導
外媒以市占率70%與預估本益比25倍認為台積電長線估值合理，引發PTT股板質疑出貨文與看好上看3000點的兩派激辯。圖／路透
外媒以市占率70%與預估本益比25倍認為台積電長線估值合理，引發PTT股板質疑出貨文與看好上看3000點的兩派激辯。圖／路透

台積電（2330）股價過去一年大漲近80%，市值更突破2兆美元，漲到這個位置還能不能追？外媒《The Motley Fool》分析認為，台積電目前掌握全球晶圓代工市場約70%，晶片需求也沒有出現放緩跡象，即使股價已經漲了一大段，對長期投資人來說仍值得考慮。

從營運數字來看，台積電第2季營收年增36%，淨利及稀釋後每股盈餘則分別大增77.4%，自由現金流也讓資產負債表更加穩健。此外，台積電正與Sony籌備合資企業，鎖定新一代影像感測器，預計應用在iPhone及未來實體AI領域，目標2029年量產。

至於大家最在意的「是不是已經太貴」，報導指出，目前台積電預估本益比約25倍，過去本益比則為36倍，5年期PEG比率接近1。外媒因此認為，台積電現在雖然稱不上便宜，但考量晶片需求及新商機，估值仍大致處於合理水準，對著眼長期的投資人而言，並不算漲得太高。

不過消息到了PTT股板，大家第一時間反而開始懷疑是不是「出貨文」，尤其原PO直接吐槽「說可以買 外資一直賣 這不是出貨文 什麼才是出貨」，網友也跟著表示「外資根本天天倒台GG，每個都調高目標價狂出貨」、「還不是天天賣XDDDD」、「最好是外資這麼好心啦」、「看好那你就不要賣啊」。

但多頭派同樣不少，有人認為長線根本不用太擔心，直言「反正遲早會漲」、「3000以下都是天上掉下來的禮物」、「以前688大學長也被笑山頂」、「去年1080就是被笑山頂」。也有人把目標直接往上喊，「今年底上3000 不要不信」、「3000不買 難道要等6000才買嗎？」台積電究竟是漲多了，還是現在回頭看依舊不貴，股民明顯分成兩派。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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