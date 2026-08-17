又在賣資產！李嘉誠2026年套現逾6800億 PTT問：嗅到什麼？

香港首富李嘉誠家族近期頻頻出售海外資產，引發市場關注！旗下長江基建已委託摩根士丹利與巴克萊銀行，協助出售澳洲能源商EDL Energy持股，估值約20億至30億澳元。而光是2026年至今，長和系就已完成3筆英國資產出售交易，累計回籠約1672億港元、折合新台幣約6821億元。

從出售標的來看也相當受到矚目，今年1月完成英國火車鐵路車輛租賃資產交易，對價約110億港元；2月再以1107億港元出售英國電網UK Power Networks部分資產；5月則以455億港元出售Vodafone Three的49%股權。如今又準備出售澳洲EDL Energy持股，海外資產減持動作仍在持續。

更特別的是，這幾筆並非單純的小型投資，而是涵蓋鐵路基建、城市配電電網、行動通訊等成熟事業。也因此，李嘉誠家族接連套現的動作被放大檢視。不過，原文並未說明出售資產後的資金最終流向，也沒有證據顯示李嘉誠是在預測股市崩盤或特定重大事件，因此目前能確定的，就是長和系正在持續減持部分海外資產。

消息曝光後，PTT股民第一個想到的就是「到底嗅到什麼？」有人認為其實不用過度解讀，直言「幾年前就開始賣了 大驚小怪」、「李賣資產賣很久了…」，也有人注意到今年完成的3筆交易都集中在英國，留言「只賣英國很明顯吧」。至於澳洲能源資產也準備出售，則有人表示「賣英國的資產很正常，不過賣澳洲的很怪，澳洲經濟很好的」。

另一派網友則更關心這麼大筆現金接下來要去哪裡，有人問「所以李賣資產後，是換歐元、美金、人民幣或黃金？」、「只想知道賣掉的錢往哪個國家去」，也有人認為「接下來投資什麼比較重要」。還有網友用股市語言形容這波操作「魚尾給別人賺 高割離席」、「寧可少賺 絕不陪葬」，但究竟李嘉誠家族套現的真正考量為何，原文並未進一步說明。

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