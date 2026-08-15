台股反彈近8成「每人平均賺152萬」？PTT股板掀尋錢潮：抱歉我拉低平均

台股8月展開強勢反攻，13日加權指數重新站回46K，盤中最高來到46,216點。從7月低點39,404點一路算起，最高反彈6,811點，也收復自歷史高點48,218點回檔以來近8成失土，上市櫃合計市值更重新站回160兆元大關。

這波反彈也讓7月底敢進場的抄底資金成為焦點。報導以上市櫃合計市值回升金額及投資人開戶數換算，指出短短不到半個月，「平均每位投資人帳面已賺152萬元」。7月低檔期間買盤確實明顯升溫，0050單月盤中加盤後零股日均成交量達1,875.03萬股，較6月增加近36%。

不過法人也提醒，台股短線已經漲了一大段，46,000點上方還有較大的密集套牢量，第三季預估仍以42,000至46,000點區間震盪為主，操作上建議「買黑賣紅」。但展望第四季，在Anthropic IPO、美國期中選舉等因素帶動下，法人認為仍有機會突破48,218點前高，進一步挑戰50,000點。

只是「平均賺152萬」這個數字一出，PTT股民第一反應不是開心，而是到處找自己的152萬。有人直呼「抱歉我拉低平均」、「我的152萬呢？」、「我怎麼沒有賺到152萬呢」，還有人吐槽「9個人賺1萬 一個人賺1500萬 平均賺152萬」，質疑用平均數呈現股民獲利的方式。

另一派網友則認為，很多人其實只是把7月跌掉的錢賺回來，根本不能直接視為新賺的錢，留言「賺(x) 少賠(o)」、「回血當賺錢」、「解套當大賺」，甚至有人分享「從-80萬變成-50萬，所以我賺了30萬嗎？」。也有人點出關鍵：「從高點跌下來的不用算？當大家都股神？」讓這個「平均賺152萬」意外成為股板最新熱門話題。

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