指數彈6000點還看空？陳嘉偉喊跌破年線35729點 網酸：永遠的C波

台股從7月重挫後一路反彈約6000點，但分析師陳嘉偉認為，這段行情可能只是「B波反彈」。他指出，指數雖明顯回升，成交量卻始終沒有有效放大，因此從量價結構來看，仍屬於「無量反彈」，並預期接下來可能進入規模更大的C波修正。

陳嘉偉進一步以波浪理論分析，將7月大跌視為修正A波，之後的反彈則是B波，接下來C波有破底壓力。他也提到季線扣抵值即將快速向上，若大盤上漲速度追不上扣抵幅度，季線可能下彎形成反壓；從長線月K來看，他預期先跌破年線35729點，終極修正目標則指向5年線21961點。

這個目標一出，PTT股板馬上炸鍋，不少人直接把焦點放在「2萬1」上，有網友驚呼「終極修正目標21961點 這數字太離譜了吧」，也有人表示「3萬5可能要什麼大天災吧 2萬1可能真的戰爭了」，還有人乾脆說「35729 抄底點都給你了 空手等」。

更多網友則翻出陳嘉偉先前的看空觀點，留言「永遠的c波」、「老蘇去年就說大C波 結果勒」，也有人追問「既然說有C波會崩 那反一幹嘛停損 這邏輯是在？」、「回2萬1，拿他50反1幹嘛停損」，甚至有人直接喊「老蘇你倒是空下去啊」。

不過也有人認為分析師本來就是提出市場看法，是否採信仍由投資人自行判斷，有網友就表示「分析師是分析給你聽，要不要信看個人」。至於這波究竟是B波反彈，還是多頭行情延續，陳嘉偉目前提出的技術面觀察，就是先看年線35729點，長線則把5年線21961點列為終極修正目標。

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