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散戶還在怕、籌碼沒回來 分析師剖析「假破底真穿頭」：大盤將再創歷史新高

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散戶還在怕、籌碼沒回來！陳龍剖析「假破底真穿頭」：大盤將再創歷史新高

聯合新聞網／ 綜合報導
陳龍指出融資回補僅約3成顯示散戶仍觀望，隨台幣補升外資將被迫認錯回補，大盤呈「假破底真穿頭」續創新高格局。圖／聯合報系資料照
陳龍指出融資回補僅約3成顯示散戶仍觀望，隨台幣補升外資將被迫認錯回補，大盤呈「假破底真穿頭」續創新高格局。圖／聯合報系資料照

分析師陳龍在最新影音節目中針對大盤走勢進行深入剖析，強調當前指數拉回並非行情結束，而是提供逢低進場的契機。

他指出，大盤此波展現「假破底真穿頭」的強勁架構，指數已一路扶搖直上並朝歷史新高邁進，未來的多頭趨勢相當明確。

在籌碼面與散戶心理部分，陳龍點出目前市場買盤依然充斥觀望與恐慌情緒。

從融資數據觀察，大盤指數自低檔回升的幅度已達80%至85%以上，但融資餘額的反彈回補幅度僅約30%至35%，顯示散戶投資人經歷先前的融資斷頭與洗盤後「一朝被蛇咬，十年怕草繩」，心態依然極度保守，籌碼並未有效回流。

他認為，市場真正的利空僅在於散戶不敢擴張信用與買進，而這種散戶猶豫、買盤不足的現象，反而有利於多頭行情的推進。

針對資金動向與外資行為，陳龍表示，新台幣匯率正呈現補升趨勢，隨著新台幣持續升值，先前在期貨市場建立大量淨空單或站在賣方的外資法人，將面臨認錯並被迫回補買超的壓力。

在全球AI基礎建設擴張、台灣供應鏈長線訂單無虞的背景下，台幣升值與外資認錯回補的資金活水將形成明確趨勢，推動台北股市後續越過歷史新高，展開更大規模的多頭行情。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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