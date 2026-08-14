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彈了6000點卻沒量只是B波？陳嘉偉點波浪理論：C波恐先破年線35729點

聯合新聞網／ 綜合報導
陳嘉偉分析台股反彈無量且季線面臨高檔扣抵反壓，示警市場將迎來主跌C波並恐先跌破年線35729點。記者許正宏／攝影
陳嘉偉分析台股反彈無量且季線面臨高檔扣抵反壓，示警市場將迎來主跌C波並恐先跌破年線35729點。記者許正宏／攝影

分析師陳嘉偉在最新影音節目中表示，美國CPI數據公布後市場呈現利多出盡，台北股市此波反彈行情已告一段落並開始反轉向下，雖然大盤僅小跌210點，但電子類股已出現全面性重挫。

陳嘉偉從量價結構切入分析，指出大盤自7月重挫以來的反彈過程中，即便指數回升達6000點，成交量卻始終無法有效放大，屬於標準的「無量反彈」與空頭結構。

他強調，若是健康的多頭回檔，指數在回測半年線或打出第二隻腳的過程中，成交量必須呈現一波比一波放大的價量齊揚格局；然而，本次反彈量能持續萎縮，依波浪理論架構，7月份的大跌為修正A波，隨後的無量回升僅為B波反彈，接下來市場將面臨規模更大、具破底壓力的主跌C波

在均線技術面部分，陳嘉偉指出，先前季線扣抵位置處於相對低檔，對多頭反彈有利，但自當日起季線扣抵位置將大幅向上急攀，當日扣抵即跳升1347點，下周一與下周二更分別面臨899點與1376點的高檔扣抵。

若大盤漲速無法超越扣抵值，季線將快速下彎形成反壓，加速C波下殺動能。

針對盤面族群與基本面消息，陳嘉偉認為，早盤指數主要由塑膠、水泥、航運、金融、百貨及軍工等傳產防禦型類股撐盤，但電子權值股與題材股已顯現敗象。

他點出，台積電雖有利多消息加持，但股價收長黑跌回下降壓力線；群聯與鴻海即便上半年獲利亮眼，法說會後依然利多出盡，股價提前反應未來景氣衰退。

此外，近期熱門的矽光子與被動元件族群在利多見報後同步重挫轉跌，顯示電子題材股已開始領跌大盤。

在波段回檔空間方面，陳嘉偉從長線月K線格局評估，歷史上幾次重大空頭修正（如俄烏戰爭、川普關稅時期）皆曾回測5年線支撐。他預期，本波C波修正將先跌破年線位置35729點，隨後的長線終極修正目標則指向5年線位置21961點，並提醒投資人注意8月下半月的空頭下殺風險。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

指數 台股 CPI 大盤 波浪理論

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