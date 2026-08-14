台新新光金（2887）前7月賺527億創高！網看傻喊委屈：準備衝40元

台新新光金（2887）合併後獲利持續衝高！今年7月自結稅後純益約89.4億元，較去年同期成長147%；累計前7月稅後純益達527.8億元，較去年同期增加281%，EPS來到2.04元，再創歷史新高。

旗下主要子公司也繳出成績，台新銀行前7月稅後純益149.1億元、年增29%；新光銀行累計稅後純益60.7億元、年增159%。新光人壽則成為重要獲利來源，7月稅後純益57.7億元，前7月累計達282.7億元。

亮眼數字一出，PTT股板不少網友直接看傻，紛紛留言「猛猛的」、「太強了」、「賺起來...」，還有人替股價喊話「台新金委屈了！！！！」、「還在3字頭」、「有機會到40了」，對合併後的獲利表現相當驚訝。

不過另一個意外歪樓的焦點，卻是近期球員簽約話題。有網友笑稱「難怪花六千萬簽球員不痛不癢 還要簽NBA的」、「賺爛了 難怪籃球隊隨便花」、「難怪6000萬簽林庭謙，根本小錢」，直接把527.8億元獲利與球隊支出連在一起討論。

當然，賺錢歸賺錢，最多網友吐槽的還是使用體驗，有人直言「賺一堆錢...軟應體一樣爛」、「有錢不處理好系統？」、「所以台新的證券有沒有要改善？」；也有人感嘆合併後的變化，「這還是熟悉的西瓜金嗎？」、「新光經營團隊就是有問題 給台新主導好太多了」，獲利創高之餘，系統與服務反而成為留言區另一大焦點。

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