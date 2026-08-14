廣達（2382）獲利亮眼！網讚「股價委屈了」：今年400基本

AI伺服器需求持續受到市場關注，代工大廠廣達（2382）最新財報出爐，也在PTT股板掀起討論。網友分享廣達2026年第二季每股盈餘（EPS）達7.43元，上半年累計EPS為12.93元，不少投資人看到獲利數字後直呼「委屈了」、「廣達不錯」，也有人開始討論目前股價及本益比是否合理。

根據公開資訊觀測站資料，廣達2026年上半年累計營收達1兆8458.14億元，營業毛利907.76億元、營業利益572.68億元，稅前淨利610.98億元，本期淨利500.94億元，其中歸屬母公司業主淨利498.44億元，基本每股盈餘12.93元。廣達第二季單季EPS則為7.43元，獲利表現受到市場高度關注。

對此，多數網友對廣達財報給予正面評價，有人直呼「賺爛了」、「今年輕鬆20」、「真的被低估了」，也有投資人認為廣達獲利持續提高，下半年表現仍值得期待。部分網友更直接以本益比推估股價，有人認為若給予15倍本益比，合理價格約落在440元附近，也有人喊出「今年400基本」，不過上述數字均屬網友自行估算，並非公司財測或法人目標價。

討論焦點也延伸至AI伺服器代工族群之間的比較。有網友指出，廣達第一季毛利率約4.78%、第二季約5.02%，認為毛利率改善是重要訊號；另有人將廣達與鴻海、緯創、緯穎放在一起比較，認為幾家公司受惠AI伺服器商機，營收及獲利持續成長，卻感嘆市場給予的本益比仍相對有限，甚至有人笑稱「終究是代工」。

不過，網友對財報能否立即反映到股價仍有不同看法，有人提醒「股價沒啥反應」，也有人認為市場最終仍會回到毛利率表現，直言這是「毛利的遊戲」。整體留言則以看好廣達獲利表現居多，不少人將焦點放在下半年AI伺服器需求能否繼續推升業績，但財報亮眼並不代表股價必然同步上漲，後續市場如何重新評價AI伺服器代工族群，仍成為投資人關注焦點。

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