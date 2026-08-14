興櫃股票110張想出清卻「自己殺自己」 苦主嘆流動性太差：只適合小量玩

興櫃股票因交易制度及成交量與上市櫃股票有所不同，流動性風險往往成為投資人容易忽略的一環。一名網友近日在PTT股板分享親身經歷，原本已知道興櫃股票買賣價差較大，但近期準備出清約110張持股時，才真正體會成交量不足的困擾，甚至形容「整盤都是自己殺自己」，好奇興櫃是否只適合少量參與，引發網友熱議。

原PO表示，自己原先就有興櫃股票買賣價差較大的認知，但真正碰到大量持股需要變現時，問題才浮現。由於市場成交量太少，若一次大量賣出，很可能得不斷往較低價格成交，因此前一天為了避免價格被自己壓得太慘，還特別把部分持股留到隔天處理。他也觀察到，部分興櫃股票只需極少股數成交，就可能讓盤面價格產生明顯變化，容易讓投資人誤判市場實際買賣力道。

這次經驗也讓原PO重新思考部位控制。他透露，原先以為證券商報價後會持續補上買單，實際賣出時卻發現「才賣個3張，他又往下擺」，想快速變現並沒有想像中容易。他自嘲原本像是自己成為市場主力，最後卻是「把自己砍到整身血的主力」，並坦言過去無腦增加部位時，沒有充分考慮日後出場問題。

不少網友認為，原PO碰到的正是典型的「流動性風險」，有人直言「幾張娛樂娛樂就好」、「有量熱絡的時候才能扔」，也有人指出「本多終勝」並非放諸四海皆準，當市場缺乏足夠買盤，即使帳面持有大量股票，也不代表能在理想價格順利變現。另有網友建議若真的想參與興櫃，可以留意接近上市櫃、交易較熱絡的公司，或乾脆做好長期持有至上市櫃後再處理的準備。

不過也有網友認為，興櫃並非完全不能投資，重點仍在進場前理解交易制度及流動性。有留言指出，實際買賣過興櫃股票反而有助於認識市場，因為部分剛上市櫃、交易冷門的股票，同樣可能面臨成交量不足問題。

還有人反問原PO「你買110張時，是一天買的嗎」，提醒大量部位既然需要時間建立，出場時自然也可能需要分批處理。原PO最後也認同表示，「不知道流動性風險，入局一次興櫃就知道了」，這次經驗等於親自上了一堂市場流動性的實戰課。

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