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記憶體3強入列MSCI！網看好後市成長：勿追高＝不要跟我搶

聯合新聞網／ 綜合報導
南亞科、華邦電及群聯近日獲納入MSCI台灣指數，激勵記憶體股價上漲。不過，外資反而賣超，投資人對後市表現存在分歧意見，市場熱烈討論追高風險。部分網友對漲勢持樂觀態度，另有聲音警惕「利多出盡」的可能。（路透）
南亞科、華邦電及群聯近日獲納入MSCI台灣指數，激勵記憶體股價上漲。不過，外資反而賣超，投資人對後市表現存在分歧意見，市場熱烈討論追高風險。部分網友對漲勢持樂觀態度，另有聲音警惕「利多出盡」的可能。（路透）

記憶體族群今年股價強勢，如今再迎來MSCI成分股題材。MSCI公布最新季度調整結果，南亞科（2408）、華邦電（2344）及群聯（8299）同步獲納入MSCI台灣指數成分股，加上韓國記憶體大廠股價走強激勵，消息曝光後引發PTT股板熱烈討論。原PO更喊出「投資記憶體就是顯學」，認為一路創高卻一路有人示警勿追高，甚至喊出南亞科800元、華邦電350元的目標價。

根據媒體報導，南亞科12日盤中一度衝上511元、刷新歷史新高，但獲利了結賣壓出籠，終場收482.5元；13日早盤則重新挑戰500元，最高觸及505元。華邦電早盤也一度上漲逾3%。值得注意的是，MSCI調整前市場早已有法人預期記憶體股可能入列，但外資12日反而賣超南亞科1萬4721張、華邦電3萬702張，讓部分投資人開始討論是否出現「利多出盡」。

一名網友在PTT轉貼新聞，他對記憶體後市仍相當樂觀，直言「一直創高、一直有人說別追高」，並以「記憶體卡哇集合」形容市場多頭氣氛。原PO認為，既然記憶體族群持續刷新高點，與其因為股價已漲多而退縮，不如持續關注產業趨勢與強勢股表現，對分析師提出現階段不宜追高的建議也不以為然。

留言區不少網友同樣以玩笑方式解讀「勿追高」，有人直呼「勿追高＝不要跟我搶」、「翻譯：我還沒上車」、「那就是市價追」，也有人感嘆南亞科過去200多元時就不斷有人認為股價太高，如今已一度突破500元；另有網友喊出「加入我們的人，加入卡蛙」、「轉當記憶卡蛙賺爆」，顯示記憶體股大漲後，市場追價氣氛仍相當濃厚。

不過看空及保守聲音也不少，有網友認為MSCI納入題材可能早已反映在股價，直言「韭菜最高檔納入，人家賺完走人丟給你」，也有人提醒過去部分個股納入指數後反而走弱。尤其華邦電表現引發較多抱怨，不少人以「華崩」揶揄股價走勢。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 記憶體 南亞科

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