長江存儲市占率全球第三！網憂供過於求 「記憶體內卷」淪價格戰

AI伺服器需求持續推升企業級SSD市場，中國記憶體大廠長江存儲（YMTC）2026年第2季NAND Flash出貨市占率首度升至全球第三，引發PTT股板熱議。原PO認為，相較中國DRAM廠長鑫存儲，長江存儲與國際大廠的技術差距更小，加上新廠產能陸續開出，擔心NAND未來供給增加速度可能快於DRAM，投資風險也隨之升高。

根據媒體報導，Counterpoint統計顯示，第2季三星以25%出貨市占率居冠，SK海力士以22%排名第二，長江存儲則以14%首度躍居第三，超越鎧俠，美光排名第五。不過若以營收計算，長江存儲仍位居第五。另一方面，TrendForce指出，隨著新產能與高層數產品逐步放量，2027年下半年NAND供給可能轉趨寬鬆，價格面臨修正壓力。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，目前AI工作負載逐步從訓練走向推論，企業級SSD需求確實強勁，但供給端也正在快速擴張，包括長江存儲新廠及SK海力士相關產能增加，「相比DRAM有HBM在吃晶圓，Flash這邊的產能開出又更快」，因此質疑Flash相關投資是否更容易遭遇供過於求，並認為未來仍要觀察HBF等新應用能否消化新增產能。

不少網友也擔心熟悉的景氣循環劇本重演，直呼「中國加入，捲起來」、「面板2.0、LED3.0、太陽能4.0」、「毛利90%，每個人都卯足勁擴廠，遲早供應過剩」。另有人認為，中國製造業過去常在高獲利時快速擴產，最終透過削價競爭搶市占，若長江存儲持續擴廠，三星、SK海力士、鎧俠及美光未來都可能面臨更大的價格壓力。

不過也有另一派網友認為，目前談「白菜價」仍言之過早，指出中國記憶體廠現階段產品報價未必較國際大廠便宜，而且AI伺服器與企業級SSD需求仍強，有人直言「股板一直喊更便宜，現實是價格一直漲」。

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