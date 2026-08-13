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存股該選誰？他被大盤修正嚇到想「不玩科技股了」 留言區狂刷0050

聯合新聞網／ 綜合報導
網友遭遇大盤修正後想改走存股路線，詢問該如何挑選標的，留言區不少人直接點名0050。記者曾原信／攝影
網友遭遇大盤修正後想改走存股路線，詢問該如何挑選標的，留言區不少人直接點名0050。記者曾原信／攝影

近期大盤震盪，也讓不少投資人開始重新思考投資方式。一名網友在Dcard表示，上個月被大盤修正「怕了」，不想再衝科技股，準備改走存股路線，但從銀行股、鋼鐵、航運到月配息ETF看了一輪，還是不知道該怎麼挑標的，好奇大家存股究竟是「比營收」還是「比股利」。

原PO透露，自己過去也買過萬海、中鋼，但結果「沒有想像中好」，月配息商品又擔心手續費，因此想知道存股族究竟如何選擇。沒想到文章曝光後，留言區答案意外相當集中，最多人把焦點放到市值型ETF。

其中最熱門留言直接反問「為什麼不買元大台灣50（0050）？」其他人也接連表示「還用問嗎 除了0050之外沒別的選擇」、「問就是歐印0050」、「很簡單，存ETF，不要存個股。」甚至有人分享「買0050+0056超過5年路過…目前報酬超過150%」。

不過也不是所有人都認為買了0050就能完全避開波動。有網友提醒「0050成分也是科技股偏多，因此當市場被調整，也會連帶受到影響。」另有人建議，如果真的想存股，可以避開景氣循環股、小股本，若不知道怎麼選，「在不懂就存ETF」。

至於原PO因為一次修正就想改變策略，也有網友分享自己的經驗「就給它洗啊，我七月跌掉100多萬，八月兩個禮拜就回來了，超額報酬就是高波動來了。」還有人一句話吐槽「呵呵 有50不買 便要買阿里不達的」，整串討論也意外變成大型0050推薦現場。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 ETF 大盤 存股 市值型 中鋼

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