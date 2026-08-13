實測AI信用卡客服！郭哲榮揭「託管推論」：取代人力、省百億薪資實質變現

市場近期頻頻討論「AI會不會是泡沫？」，分析師郭哲榮在節目中表示，AI早已不是單純講概念的階段，而是進入了「實質能幫企業賺錢、省錢」的變現期，未來客服與許多重複性高的行業，都將面臨大規模轉型。

這段測試背後最酷的關鍵，其實就是最近美股AI板塊紅透半邊天的「託管推論（Managed Inference）」。

郭哲榮拿美超微（SMCI）和CoreWeave的最新財報舉例，現在企業想用AI，根本不用自己砸重金買昂貴的晶片。

玩法很簡單：公司只要把需求跟計畫交給專業的AI服務商，讓對方出晶片、出技術，直接打包幫你做出「專屬的AI模型」；這種「訂閱託管」的方式，一下子把企業導入AI的門檻拉到最低，也讓AI從以前漫長的前期訓練，正式跨入全民都能用的「實質落地」階段，順勢把矽晶圓、記憶體到成熟製程晶片的需求全部給帶爆了！

郭哲榮強調，從剛剛看到的AI客服，再到未來的法律諮詢、醫藥研發，這種「直接幫企業省大錢、能實質變現」的商業模式早就確定了。投資人真的不用再用短線心態看AI，而是要看懂這股不可逆的產業大趨勢！

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