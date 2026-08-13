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實測AI信用卡客服！郭哲榮揭「託管推論」：取代人力、省百億薪資實質變現
市場近期頻頻討論「AI會不會是泡沫？」，分析師郭哲榮在節目中表示，AI早已不是單純講概念的階段，而是進入了「實質能幫企業賺錢、省錢」的變現期，未來客服與許多重複性高的行業，都將面臨大規模轉型。
郭哲榮在節目中直接打開ChatGPT進行現場實測，要求AI扮演「信用卡客服專員」，並由他親自模擬刁難客戶，要求將信用額度一口氣調高到5,000萬元。
測試過程中，AI不僅順利對答、核對身分，還能清楚分辨「臨時額度」與「永久額度」的差異，甚至能根據對手的語氣起伏調整對話態度，最後有條不紊地完成送件流程。
郭哲榮直言，光是台灣金融業一年的客服薪資就高達數百億元，而AI客服可以24小時運作、成本極低，對企業來說「取代人力、降低成本」的效果非常顯著。
這段測試背後最酷的關鍵，其實就是最近美股AI板塊紅透半邊天的「託管推論（Managed Inference）」。
郭哲榮拿美超微（SMCI）和CoreWeave的最新財報舉例，現在企業想用AI，根本不用自己砸重金買昂貴的晶片。
玩法很簡單：公司只要把需求跟計畫交給專業的AI服務商，讓對方出晶片、出技術，直接打包幫你做出「專屬的AI模型」；這種「訂閱託管」的方式，一下子把企業導入AI的門檻拉到最低，也讓AI從以前漫長的前期訓練，正式跨入全民都能用的「實質落地」階段，順勢把矽晶圓、記憶體到成熟製程晶片的需求全部給帶爆了！
郭哲榮強調，從剛剛看到的AI客服，再到未來的法律諮詢、醫藥研發，這種「直接幫企業省大錢、能實質變現」的商業模式早就確定了。投資人真的不用再用短線心態看AI，而是要看懂這股不可逆的產業大趨勢！
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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