曾年賺1463萬又慘賠700萬 「佛心股神」揭槓桿投資血淚教訓

新竹民眾劉志枰曾靠股市操盤創下單年獲利1463萬元紀錄，因將投資獲利40%投入公益，被網友封為「佛心股神」。不過，去年台股大漲期間，他因判斷市場走勢失準，透過期貨、放空股票等操作遭遇重挫，一年慘賠約700萬元，他接受本報專訪現身說法，直言外界往往只看到投資大賺的一面，但股市本就有賺有賠。「槓桿是一把雙刃劍」，在放大收益的同時，也會等倍放大風險，他希望透過自身慘賠經驗，讓外界看清投資風險，也感嘆「股票也有慘賠的時候」。

劉志枰是社工出身，2020年靠著航海股行情累積獲利，當年賺進1463萬元，便將部分資金投入公益，協助弱勢婦女及身障家庭，並成立社福機構。目前協會茁壯成長，幫助許多人，更聘有十多名社工，承接不少相關服務計畫。

然而，去年3、4月間受到關稅議題影響，他看淡台股後勢，開始布局台指期貨及股票放空操作，未料市場持續走高，反而遭遇「軋空」行情。他表示，當時股票部位損失300多萬元，加上其他投資虧損，全年合計賠掉約700萬元。

劉志枰坦言，投資資金慘賠後，他曾以房屋理財型貸款，貸出約900萬元資金，也有透過銀行信貸取得部分資金，但這筆錢部分投資基金股市，不會再做高風險的期貨投資，多數資金用來維持協會運作，所幸公益工作仍持續推進。

劉志枰說，幸好協會與自身的帳戶分開，運作經費不會受到影響，賣房後的經費也足夠家庭周轉和繼續經營自己的社福之路，將來他仍會持續守護弱勢。

近年股市多頭行情吸引不少民眾透過房貸、理財型貸款、信用貸款及股票融資等方式擴大投資，形成所謂「四貸同堂」現象。劉志枰認為，槓桿操作雖能放大獲利，但市場反轉時也可能同步放大損失，民眾除了要注意還款能力，也需留意信用擴張及高槓桿投資風險。

近期股災再現，劉志枰當場操作交易帳戶在（這波全球與台股的急跌修正期間），進行了頻繁的台指期操作。統計顯示，該帳戶在該區間總損益最終呈現虧損約150萬元。劉志枰以過來人經驗分享「槓桿是一把雙刃劍」，它在放大收益的同時，也以相同的倍數放大風險，當市場波動劇烈時，往往會觸及槓桿的清算線也就是爆倉。

劉志枰說這次用信貸投資最大的風險在是心理壓力的承擔，當投資虧損貸款利息與本金卻每個月固定要還，不建議用借來的錢繼續在市場開槓桿，因為這會成倍放大自己的財務風險。

劉志枰以過來人經驗分享「槓桿是一把雙刃劍」，它在放大收益的同時，也以相同的倍數放大風險，當市場波動劇烈時，往往會觸及槓桿的清算線也就是爆倉。記者郭政芬／攝影

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