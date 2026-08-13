外資8月狂掃台股548億、爆砍韓股千億 鄉民笑：年底12萬

AI行情帶動台韓股市今年大漲，但7月經歷猛烈拋售後，外資資金開始出現不同方向。報導指出，外資8月至今已買超台股17億美元、約新台幣548億元，同期卻從韓股撤出62億美元、約新台幣1998億元，台股近期明顯更受外資青睞。

報導分析，相較波動劇烈、槓桿盛行的韓股，台股企業獲利相對穩定，加上科技供應鏈更多元、槓桿程度較低。外資上周也轉為買超台股，終結先前連續6周賣超；今年以來台股漲幅逾57％，韓股則約56％。

消息曝光後，股板氣氛瞬間嗨起來，有人直接喊「噴爆」、「5萬！」、「年底12萬 計畫不變（X」、「八月八萬！！」，還有人笑稱「正直善良都回來拉」、「看好了韓國人，台灣只示範一次！」

不過也有不少人對「外資回來了」抱持懷疑，有網友吐槽「小賣幾千億 大買幾百億」，也有人提醒「這則新聞是寫8月迄今」。另有鄉民看到利多新聞頻頻出現，反而警戒表示「出貨預告」、「翻譯：快來接刀」。

至於外資是否真的就此棄韓抱台，留言區看法仍相當分歧，有人質疑「確定是棄韓?」，也有人直呼「等等就回去了」、「感覺要改買韓指了」。至少就報導提供的8月至今數據來看，資金目前確實呈現買台、賣韓，但股民顯然還不敢太早開香檳。

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