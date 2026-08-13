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川湖今年狂飆244％成「萬元股王」一張快一棟房！網怕變「下一個國巨」

聯合新聞網／ 綜合報導
川湖（2059）股價今年飆升244%，成為今年的「萬元股王」，8月10日股價更達11,905元。儘管資金追逐熱潮，部分投資人擔心或成為下一個國巨，對未來風險表示警惕。歐新社
川湖（2059）股價今年飆升244%，成為今年的「萬元股王」，8月10日股價更達11,905元。儘管資金追逐熱潮，部分投資人擔心或成為下一個國巨，對未來風險表示警惕。歐新社

AI伺服器需求持續火熱，也讓相關供應鏈成為台股資金追逐焦點，其中伺服器滑軌大廠川湖（2059）今年股價表現格外亮眼。一名網友近日在Dcard發文指出，川湖今年以來漲幅已達244%，7月台股震盪期間仍逆勢走強，進入8月後漲勢進一步加速，8月6日正式站上萬元大關，至8月10日股價來到11,905元，直呼「真的有夠囂張，可以說是今年股王了吧！」

從原PO分享的股價資訊來看，川湖8月10日盤中最高一度達12,220元，今年以來從約3,000多元一路攀升，漲幅超過2倍，市值也突破兆元。原PO表示，即使7月大盤一度明顯回檔，川湖仍展現相對強勢走勢，8月更接連大漲，因此好奇詢問其他投資人「各位有上車？」而股價站上萬元後，若以一張1,000股計算，買進川湖一張所需資金已超過千萬元，也讓一般小資族更難直接參與。

原PO也將焦點放到主動式ETF，表示自己檢視手中產品後，發現00980A在川湖大漲前就已配置一定比重，目前川湖已成為其重要成分股之一，占比約5.3%。他認為，主動式ETF的價值之一，就是觀察經理人能否提前布局後續強勢個股，並點名川湖、聯亞及台達電等股票，認為可能成為8月市場關注焦點。

貼文曝光後，不少網友對川湖驚人的股價直呼不敢追，有人表示「一張就一棟房子，00980A才2萬多，門檻低很多」，也有人稱自己原本在7,000多元時想等跌到6,000多元再買，沒想到股價一路上漲，最後完全來不及上車。另有網友指出，野村旗下基金其實布局川湖已久，不只00980A，包括部分台股基金也長期持有川湖，認為這波漲勢讓相關基金與ETF同步受惠。

不過，面對短時間急漲，也有不少網友開始提高警覺。有人直言「感覺就是下一個國巨，看看那本益比」，也有人認為漲幅過大已有炒作疑慮，甚至表示連虛擬貨幣都敢碰，川湖卻完全不敢追；還有人提醒，當市場開始高度關注同一檔股票時，反而可能是需要留意風險的時刻。但另一派則認為，川湖若沒有基本面與獲利支撐，很難從過去千元附近一路漲至萬元以上。隨著股價進入萬元俱樂部，川湖後續能否以業績消化高估值，也成為市場觀察焦點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

國巨 川湖 台股

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