股價衝破1.2萬元穩坐股后！川湖上半年狂賺逾11股本 毛利率87.4％讓網友看傻

川湖（2059）近期股價一路衝高，最高來到12,220元，再創歷史新高並穩坐股后。市場關注焦點除了股價，更放在獲利能力，川湖第二季EPS達74.38元，上半年累計EPS110.96元，毛利率更來到87.4％；法人預估2026年全年EPS有望突破350元，2027年甚至上看500元以上。

市場對川湖的期待，主要來自AI伺服器需求與高承重滑軌商機。隨著北美雲端服務商持續擴建資料中心，川湖也因專利與技術優勢受到法人關注，目前外資最高目標價喊到16,500元，本土大型投顧甚至看到17,500元。

超高毛利率也讓PTT網友看傻，有人直呼「有基本面，技術壟斷，不是炒作」，也有人表示「傳產可以做到比台積電還猛 太扯了」、「這就是有跟上AI時代的公司 很強」，還有網友直接封它為「傳產之光」。

不過股價一路衝上萬元後，市場也出現另一派聲音，有網友提醒「準備泡沫前兆」，也有人質疑「基本面是不錯 但你確定沒炒？」、「籌碼這麼少 隨便他們要炒到10萬都行 笑死」，顯示即使基本面亮眼，萬元股的高股價與成交量仍成為討論焦點。

另一個意外引發熱議的則是員工薪資，不少網友看到川湖毛利率高達87.4％後留言「老闆首富 員工還在拚首付…..」、「老闆首富，員工薪水...傳產悲歌」，也有人整理資料指出「114年非主管員工中位數年薪877K,平均1241K」。從股價、EPS一路聊到薪資，川湖這波萬元行情也讓PTT討論熱度持續升高。

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