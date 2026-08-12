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台積電（2330）漲太慢？陳重銘揭市值龐大真相：靠正二渦輪增壓

聯合新聞網／ 綜合報導
陳重銘表示台積電因市值龐大推升較慢，但基本面健康，可搭配兩倍槓桿ETF提升資金效率。圖／聯合報報資料照片
陳重銘表示台積電因市值龐大推升較慢，但基本面健康，可搭配兩倍槓桿ETF提升資金效率。圖／聯合報報資料照片

針對投資人關注台積電近期股價漲勢較慢的疑慮，「不敗教主」陳重銘於影音內容中表示，台積電並非沒有上漲，從這一波低點反彈至今已有約10%的漲幅，只是相較於其他個股漲幅不算太誇張。

陳重銘分析，台積電股價推升較慢的核心原因在於「市值過於龐大」。台積電市值高達數十兆元，相較於聯發科（約6兆多）、鴻海台達電（約4兆多）以及國巨（約1兆多）等企業，市場資金若要拉抬股價，市值較小的公司自然相對容易推升。

不過陳重銘強調，看待台積電應拉長時間軸來看。台積電今年營收預估可成長四成，且隨著產品結構持續優化，獲利成長更有機會達到六成，基本面相當健康。

陳重銘指出，台積電就像是一艘「航空母艦」，雖然長期趨勢看好，但短線要快速大幅推動仍需要時間。因此他在個人投資策略上，除了以台積電為主軸外，也會搭配買進兩倍槓桿型的群益臺灣加權正2（00685L）。

他表示，台積電營運只要表現好，台股大盤就不會太差，透過配置兩倍槓桿的加權正二（00685L），便能為整體投資組合起到「渦輪增壓」的放大效果，在參與台積電長期成長的同時，也能提升整體資金使用效率。

◎本文獲 不敗教主-陳重銘 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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