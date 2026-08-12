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申購中籤≠穩賺！和運租車上市首日報酬率直墜 網哀號：真的要做功課

聯合新聞網／ 綜合報導
和運租車11日以42元上市掛牌，上市首日買盤熱絡，盤中股價最高來到45元。 聯合報系資料照
和運租車11日以42元上市掛牌，上市首日買盤熱絡，盤中股價最高來到45元。 聯合報系資料照

和泰集團旗下的和運租車（7855）於昨(11)日正式在台灣證券交易所掛牌上市，成為台股首家掛牌的租車股。其公開申購的承銷價為每股42元，上市首日早盤最高曾觸及45元，但終場收在43.75元，相較於其他剛上市股，蜜月行情相對平淡，讓原先期待有高價差的47.9萬名參與抽籤的投資人獲利不如預期。

一名網友在Threads上分享申購和運租車股票中籤後的心情，原本以為至少能賺進「幾千元」，沒想到掛牌後的價格表現與預期落差甚大，讓她不禁直呼「以後抽籤要做功課，不能只看申購的價差」，感嘆原來上市價格與興櫃收盤價「完全無關」。

原PO表示，自己原本對中籤獲利並沒有抱太大期待，「覺得有幾千就偷笑了」，但實際看到掛牌後的價格，仍感受到不小落差。她因此表示，未來可能「興櫃股都不申購了」。

貼文引發不少同樣申購和運租車股票的網友共鳴，有網友貼出昨日看盤擷圖，指出上午8點56分原本還有91%的報酬率(庫存損益率)，但9點02分開盤後卻瞬間掉至2.5%，讓他大呼這簡直是「詐騙集團」。不少人對股價直墜也忍不住喊「真的傻眼」、「真的扯」、「直接被騙爛」，原PO則自我安慰「至少沒有賠錢」。

其中一名網友分享自己的投資心得，建議有意申購的投資人，不能單純看到興櫃價格與申購價之間存在價差，就預期掛牌後一定能獲利。他認為，興櫃股票市場變化大，即使透過競拍以較低價格得標，掛牌第一天也不代表一定能賺錢；目前盤勢震盪之際，上市櫃股票申購要有一定價差再評估是否下手。

另一名網友則表示，自己同樣是第一次中籤，開盤看到價格時「傻眼」，但換個角度想，「至少沒有破發」，仍算是有驚無險。還有人透露自己看到價格時，以為「眼屎糊住看錯了」。

此外，也有投資人表示，自己在競拍階段看到價格表現後，便選擇放棄申購；有人則慶幸「還好沒抽到」，反而躲過這次價格落差帶來的心理衝擊。

有網友提醒，申購還必須考量掛牌後的市場供需、公司基本面、獲利能力及整體盤勢，不能把「中籤」直接等同於「穩賺」。不過，有投資人從長線角度觀察，認為以和運租車目前的殖利率及獲利表現來看，若股價落在40多元、本益比約10倍，或許仍具有長期持有的可能性。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

和運租車 申購 台股 報酬率

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