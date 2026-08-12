40歲上班族股票賺一筆⋯崩潰問何時能退休？網曝「基本資產門檻」

不少上班族都曾想過提早退休，但究竟存到多少錢才算真正「財務自由」，每個人的答案差異極大。一名40多歲上班族近日在Dcard發文表示，自己每天都不太想上班，雖然先前靠股票累積了一些資產，但仍覺得距離退休好像還差一截，眼看一般退休年齡可能要等到65歲，讓他直呼「我快要忍耐不了了」，因此詢問網友，到底需要多少資產才能放心離開職場。

原PO透露，目前仍是一般上班族，過去投資股票有賺到一些錢，但現有資產似乎還不足以讓他產生安全感，因此遲遲不敢真正退休。相較於單純追求更高投資報酬，他現在最大的問題反而是「什麼時候可以不用工作」，希望不用一路撐到法定退休年齡。不少留言也指出，提早退休不能只看資產總額，還得考量有沒有房貸、小孩、父母扶養責任，以及退休後一年實際花多少錢。

留言中最常出現的概念，是以「年支出的25倍」作為退休資產門檻，也就是常見的4%提領概念。有網友舉例，如果累積到3000萬元，配置0050、VOO等市值型資產，每年提領4%約有120萬元，相當於每月10萬元，對物慾不高的單身族來說已相當充裕；也有人認為，若已經有房、沒有小孩，生活簡單的話，約1500萬元就可能開始考慮退休。另有網友直接喊出「40歲5000萬」，顯示每個人對安全邊際的要求相當不同。

不過，也有不少人認為，「多少錢能退休」其實沒有標準答案。一名網友分享，自己資產已達7000萬元，但因為工作愉快，完全沒有退休打算；另有33歲網友表示家中經商、資產破億元，卻因家庭事業仍無法真正退出。相反地，也有人僅有約500萬元就選擇裸辭，靠降低物慾、不婚不生等方式降低生活成本，需要錢時再工作。另一名40多歲網友則表示，目前總市值約300萬元，以每年16萬至18萬元股利搭配每周約20小時兼職，已過著接近半退休的生活。

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