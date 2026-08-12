快訊

國民黨南下辦行動中常會…被問韓國瑜怒轟傅崐萁一事 鄭麗文2字回應

把總統官邸當辦公室？二線三星警官喝茫想硬闖 刑事局開鍘

連續部署逾8個月！美航空母艦林肯號返航無期 多名水兵試圖跳海

聽新聞
0:00 / 0:00

40歲上班族股票賺一筆⋯崩潰問何時能退休？網曝「基本資產門檻」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名40歲上班族在Dcard詢問何時能退休，因雖然透過股票累積了一定資產，但仍無法獲得安全感。網友們建議以「年支出的25倍」作為退休資產門檻，意見各異，從1500萬至5000萬不等。（本報系資料庫）
一名40歲上班族在Dcard詢問何時能退休，因雖然透過股票累積了一定資產，但仍無法獲得安全感。網友們建議以「年支出的25倍」作為退休資產門檻，意見各異，從1500萬至5000萬不等。（本報系資料庫）

不少上班族都曾想過提早退休，但究竟存到多少錢才算真正「財務自由」，每個人的答案差異極大。一名40多歲上班族近日在Dcard發文表示，自己每天都不太想上班，雖然先前靠股票累積了一些資產，但仍覺得距離退休好像還差一截，眼看一般退休年齡可能要等到65歲，讓他直呼「我快要忍耐不了了」，因此詢問網友，到底需要多少資產才能放心離開職場。

原PO透露，目前仍是一般上班族，過去投資股票有賺到一些錢，但現有資產似乎還不足以讓他產生安全感，因此遲遲不敢真正退休。相較於單純追求更高投資報酬，他現在最大的問題反而是「什麼時候可以不用工作」，希望不用一路撐到法定退休年齡。不少留言也指出，提早退休不能只看資產總額，還得考量有沒有房貸、小孩、父母扶養責任，以及退休後一年實際花多少錢。

留言中最常出現的概念，是以「年支出的25倍」作為退休資產門檻，也就是常見的4%提領概念。有網友舉例，如果累積到3000萬元，配置0050、VOO等市值型資產，每年提領4%約有120萬元，相當於每月10萬元，對物慾不高的單身族來說已相當充裕；也有人認為，若已經有房、沒有小孩，生活簡單的話，約1500萬元就可能開始考慮退休。另有網友直接喊出「40歲5000萬」，顯示每個人對安全邊際的要求相當不同。

不過，也有不少人認為，「多少錢能退休」其實沒有標準答案。一名網友分享，自己資產已達7000萬元，但因為工作愉快，完全沒有退休打算；另有33歲網友表示家中經商、資產破億元，卻因家庭事業仍無法真正退出。相反地，也有人僅有約500萬元就選擇裸辭，靠降低物慾、不婚不生等方式降低生活成本，需要錢時再工作。另一名40多歲網友則表示，目前總市值約300萬元，以每年16萬至18萬元股利搭配每周約20小時兼職，已過著接近半退休的生活。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

退休 台股 投資

延伸閱讀

009826降費機制超佛心！不同於0050…Ffaarr：與VT成本差縮至0.23％

掛牌兩個月規模衝破165億！00406A憑「主動選股＋權利金收益」模式圈粉投資人

0050分割前曾賣在150元！周冠男坦言「我也會後悔」：有錢就買、要用錢才賣

1000萬退休真的不夠嗎？別被社群焦慮給騙了…靠指數投資贏過80％的人

相關新聞

40歲上班族股票賺一筆⋯崩潰問何時能退休？網曝「基本資產門檻」

不少上班族都曾想過提早退休，但究竟存到多少錢才算真正「財務自由」，每個人的答案差異極大。一名40多歲上班族近日在Dcard發文表示，自己每天都不太想上班，雖然先前靠股票累積了一些資產，但仍覺得距離退休好像還差一截，眼看一般退休年齡可能要等到65歲，讓他直呼「我快要忍耐不了了」，因此詢問網友，到底需要多少資產才能放心離開職場。

股價衝破1.2萬元穩坐股后！川湖上半年狂賺逾11股本 毛利率87.4％讓網友看傻

川湖股價飆升至12,220元，創歷史新高且擁有87.4％毛利率，上半年EPS達110.96元，法人看好未來EPS可突破350元，甚至上看500元。市場對其AI伺服器需求及專利技術寄予厚望，但高股價也引發泡沫疑慮。

申購中籤≠穩賺！和運租車上市首日報酬率直墜 網哀號：真的要做功課

和泰集團旗下的和運租車（7855）於昨(11)日正式在台灣證券交易所掛牌上市，成為台股首家掛牌的租車股。其公開申購的承銷價為每股42元，上市首日早盤最高曾觸及45元，但終場收在43.75元，相較於其他剛上市股，蜜月行情相對平淡，讓原先期待有高價差的47.9萬名參與抽籤的投資人獲利不如預期。

台積電（2330）漲太慢？陳重銘揭市值龐大真相：靠正二渦輪增壓

台積電近期股價漲幅約10%，但市場資金推升較難，因其市值龐大。陳重銘分析，長期看好台積電基本面，並建議搭配群益臺灣加權正2來提升投資效率。

輝達攜6大金融巨頭募資5000億美元！網憂「次貸2.0」：把AI綁上同一條船

AI基礎建設持續吸走全球資金，輝達（NVIDIA）宣布與阿波羅全球管理、貝萊德、黑石、Brookfield Asset Management、高盛及KKR等6大金融機構合作，規劃建立融資平台，目標動員超過5000億美元第三方資本，協助AI業者興建資料中心及採購GPU。消息曝光後引發PTT股板熱議，有人看好AI算力正式成為新型基礎建設，也有不少網友聯想到2008年金融海嘯，直呼「次貸2.0」、「火燒連環船」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。