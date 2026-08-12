輝達攜6大金融巨頭募資5000億美元！網憂「次貸2.0」：把AI綁上同一條船

AI基礎建設持續吸走全球資金，輝達（NVIDIA）宣布與阿波羅全球管理、貝萊德、黑石、Brookfield Asset Management、高盛及KKR等6大金融機構合作，規劃建立融資平台，目標動員超過5000億美元第三方資本，協助AI業者興建資料中心及採購GPU。消息曝光後引發PTT股板熱議，有人看好AI算力正式成為新型基礎建設，也有不少網友聯想到2008年金融海嘯，直呼「次貸2.0」、「火燒連環船」。

這項計畫的核心，是讓科技公司不必完全依靠自身現金流及資產負債表支應龐大的AI資本支出，而是引進機構信貸、保險及私募資金。輝達執行長黃仁勳認為，AI時代的算力本身就是營收來源，GPU及資料中心未來有機會像商業不動產、電力設施等基礎建設一樣，成為可被金融機構評估、定價甚至融資的生產性資產。不過，最大疑問仍是GPU世代更新快速，舊產品能否維持足夠長的經濟價值。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，過去市場一直擔心Google、亞馬遜、Meta及微軟等大型雲端業者的資本支出還能增加多久，即使科技巨頭財力雄厚，資產負債表也並非沒有極限，如今黃仁勳等於直接到華爾街「另外開一條水管」，試圖把GPU包裝成基礎建設資產。只是原PO也質疑，房地產可以使用數十年，GPU在3至5年甚至10年後還剩多少價值，仍有待市場驗證。

不少網友對此抱持高度戒心，有人看到金融機構加入後直呼「怎麼有種2008的感覺」、「下一個金融危機不遠了」，也有人以「北方電信2.0」、「次貸2.0」、「火燒連環船」形容，擔心科技公司、AI業者與金融機構彼此槓桿愈綁愈深，一旦AI投資回報不如預期，風險可能從科技業一路傳導至金融市場。也有人戲稱「算力變成ETF了嗎」、「老黃要搞一波大的」，反映市場對新融資模式既好奇又擔憂。

不過，另一派網友認為不能只把GPU視為快速折舊的消費電子產品，指出企業已大量導入AI，舊GPU即使效率落後新品，仍能持續出租並產生算力收入；也有人認為AI本身不是泡沫，真正需要注意的是「過度投資」及資金能否撐到商業模式成熟。

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