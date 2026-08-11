國巨重挫遭疑大股東出貨！最新申報揭陳泰銘沒賣 網熱議：誰跌到40％才賣

國巨*（2327）7月股價一度重挫，市場當時盛傳大股東「陳氏傳承公司」解除股票質押後，可能準備出售或轉讓持股，引發投資人熱議。不過最新內部人持股資料出爐，陳氏傳承、董事長陳泰銘、旭昌興、總經理王淡如、陳少喬及其他經理人都沒有賣股，僅副總楊永承與其配偶、未成年子女合計出售11張。

國巨先前也曾在7月17日發布聲明，強調並未接獲該股東任何股權異動申報或通知，持股情況沒有變化。值得注意的是，國巨股價7月1日盤中最高來到1220元，7月30日一度降至456.5元；同期三大法人方面，外資買超1.5萬張、投信賣超3.87萬張、自營商賣超7743張。

消息曝光後，PTT股民第一時間就玩起「一張不賣」梗，有人笑稱「一張不賣 反彈自來」、「誤會你了泰銘」、「他不缺錢為什麼要賣」，也有人直呼「有夠會賣」、「他幹嘛賣？又不缺錢 放著領息就好」。

不過另一派網友仍對當初的解質押動作有所疑慮，留言「被發現了要怎麼賣XD」、「就被發現不敢賣啊」、「不是他不想賣 是市場太早發現了」，也有人認為股價當時快速下殺，「股價急殺是要怎麼賣 笑爛」、「那個白痴會跌剩四十趴才要賣==」。

也有股民認為，既然最新公開資料顯示沒有出現市場原先猜測的大股東賣股，就不該再把股價下跌直接歸因於陳泰銘，有人表示「五月底就解質押 七月才被爆出來 這中間高點一千二都沒動作了 整天幻想人家要割你 xd」，另有人直言「就市場有心人無聊在放話，有什麼好聞雞起舞」，還有一句直接替陳泰銘平反「一張都沒賣 要算我輸喔?Y」。

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