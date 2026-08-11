記憶體將領台股往下殺進地獄！陳嘉偉：放空南亞科、華邦電、力積電、旺宏、力成

分析師陳嘉偉於影音內容中，針對台北股市近期走勢、台積電籌碼、光通訊與記憶體產業進行深度分析，警告空頭反彈已接近尾聲，並指出未來將由記憶體族群領跌大盤。

新手看價、老手看量：台積電政府護盤無量

陳嘉偉表示，股市「新手看價、老手看量」；台積電（2330）雖公布7月營收再創新高，但美國ADR與外資並不買單，價格突破不了下降壓力線，台股由黑翻紅全靠政府努力護盤...

包括證交所將處置股票撮合天數縮短，實質上是因為台北股市缺乏成交量、走勢轉空，政府為增加市場流動性所採取的動作。

然而台積電上漲卻伴隨成交量持續萎縮，縮至股價400多元時的低量，形成典型的「價量背離」，一旦護盤力道竭盡，恐面臨修正壓力。

矽光子熱潮冷卻 很多投資人套在高檔

針對市場熱門族群，陳嘉偉指出，前一日全市場分析師都在大聲吹捧光通訊與矽光子族群，然而次日台北股市跌最慘的正是矽光子（如愛普等跌停）。

美國相關概念股（如AXT、COH、Lumentum等）亦出現大幅拉回、封閉跳空缺口，顯示市場僅為空頭反彈，盲目追高的投資人再次被套牢在高檔。

記憶體價格準備大崩盤 帶頭往下殺

陳嘉偉特別警示，未來領跌台北股市的將是記憶體族群。

雖然本土媒體仍報導記憶體缺貨與漲價新聞，但美國與韓國的記憶體巨頭（如美光、海力士、西部數據等）股價早已跌翻天。

主因在於中國大陸記憶體大廠（如長鑫存儲）進行大規模擴產，連蘋果都開始採用其產品，供需結構即將翻轉。

陳嘉偉強調，記憶體與被動元件的本質就是「景氣循環股」。在價格上漲時庫存是黃金，一旦中國大擴產導致價格準備大崩盤，高庫存將轉為巨大災難。

陳嘉偉總結，AI過度投資與現金流轉負等基本面疑慮並未消除，費城半導體指數表現疲弱，美股反彈主力在於道瓊防禦股而非科技股。

台股在無量反彈後，空頭大屠殺才剛開始，投資人應提防記憶體拖累大盤走向地獄。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。