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700萬高股息年領56萬能裸辭？37歲無負債擁千萬資產 網勸：估4％才安全

聯合新聞網／ 綜合報導
37歲無負債網友擁有千萬資產並動念靠700萬高股息年領56萬裸辭，引發熱議，網友提醒配息率估4%才安全。記者余承翰／攝影
37歲無負債網友擁有千萬資產並動念靠700萬高股息年領56萬裸辭，引發熱議，網友提醒配息率估4%才安全。記者余承翰／攝影

一名37歲網友在Dcard理財板發文表示，目前股票庫存總現值約1,000萬元，另有銀行存款150萬元，單身、住家裡，沒有車貸、房貸也沒有其他負債。最近因工作不順，讓他動起裸辭念頭，甚至規劃把700萬元投入高股息ETF，若一年有8%配息，就能拿到56萬元，幾乎等同現在年薪。

不過「8%配息能不能長期維持」成為留言最大爭論點。有網友直言「8%太樂觀」，也有人建議：「配息還是要估保守一點，畢竟不知道未來如何，建議抓4%就好，即使最後有拿到8%還是只花4%。」另有網友提醒，高股息ETF的配息並非每年都能固定維持。

支持裸辭的一派則認為，原PO沒有負債、沒有家庭扶養壓力，生活成本相對單純，有網友表示「我覺得可以，或者找個像保安這類的坐著輕鬆簡單的工作」，也有人認為「單身又沒房貸感覺可以」，甚至有網友分享自己27歲、700萬元裸辭半退休，10個月後資產反而增加到900萬元，目前生活相當自在。

但更多留言提出「半退休」方案，不一定非得完全不工作。有人建議換成輕鬆、低壓力的工作維持基本現金流，也有人表示「可以裸辭，但之後還是要找一個其他的工作或是慢慢轉職都好」，另有網友認為，可以靠兼職支付生活費，把股息留下來繼續滾入本金。

至於1,000萬元到底夠不夠退休，網友看法差距非常大，有人認為「沒負債還可以有淨資產1千萬裸辭應該不困難」，也有人直言「兩千萬才可以 再努力一下吧」，甚至有人表示自己有3,000萬到5,000萬元才會比較安心。也有留言把問題拉回實際開銷：「過去的消費有統計過嗎 有Cover過去就可以」，成為這場千萬裸辭討論中另一個關鍵焦點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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