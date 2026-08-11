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黃崇仁還清千億巨債重返上市…慘跌谷底卻靠晶圓代工逆襲！精彩商業奇蹟成絕響

聯合新聞網／ 綜合報導
力積電創辦人黃崇仁因心肺衰竭於76歲離世，其一生從放棄醫生職涯棄醫從商，經歷力晶DRAM輝煌與背債1,200億元的谷底，最終靠轉型晶圓代工還清巨債並重新上市，展現台灣科技界最頑強的傳奇韌性。記者曾學仁／攝影
力積電創辦人黃崇仁因心肺衰竭於76歲離世，其一生從放棄醫生職涯棄醫從商，經歷力晶DRAM輝煌與背債1,200億元的谷底，最終靠轉型晶圓代工還清巨債並重新上市，展現台灣科技界最頑強的傳奇韌性。記者曾學仁／攝影

分析師林睿閎於影音內容中，詳細介紹了台灣半導體界傳奇人物——力晶集團創辦人黃崇仁驚濤駭浪的生平與創業歷程。

棄醫從商

黃崇仁出生於新北市淡水的富商家庭，家族與板橋林家關係深厚。他取得紐約神經外科博士學位後曾於北藝大任教，原本家庭背景為有錢的醫生世家；然而，其父看穿其不安於室的個性，直言他並不適合當醫生。

1980年代個人電腦與零組件產業萌芽之際，黃崇仁對個人電腦產生濃厚興趣，遂放棄醫師職涯，於1987年向父親拿了一筆資金創立力捷電腦 ，專攻影像掃描器並與蘋果電腦搭配販售，賺得盆滿缽滿。

轉戰DRAM產業 日賺億元巔峰

1994年，黃崇仁預見電腦周邊產業的瓶頸，於新竹科學園區創立力晶半導體（力晶），主攻DRAM製造。當時力晶與茂德、南亞科、華邦電並列台灣四大DRAM廠。

2000年前後受惠千禧年PC換機潮，DRAM供不應求，毛利率高達60%以上，獲利甚至超越當時的台積電。力晶最意氣風發時，傳出一天可賺進1億元，一年獲利達2000億元。然而，DRAM屬於高度景氣循環產業，各大廠為了擴充產能發動規模空前的借貸擴廠。

金融海嘯與三星殺價 負債千億下市

2008年金融海嘯爆發，DRAM價格崩潰。正當各大廠協議減產維持價格之際，韓國三星電子（Samsung）採取逆勢擴產策略，利用手機與電腦部門的獲利來補貼記憶體部門的虧損，大量拋售低價記憶體，一舉擊垮同業。

2012年，茂德負債逾千億被迫下市；同年，力晶累積負債高達1200億元，於12月被迫下市，股票淪為廢紙，造成全台逾32萬名股東與散戶巨額虧損。

低價收購轉型晶圓代工 還清巨額債務

下市後，黃崇仁並未選擇破產跑路，而是親自跑遍各大銀行談判，承諾給予時間轉型必將還清債務。下市約三個月後，黃崇仁以個人投資名義，提出以每股0.3元超低價公開收購力晶股票，表達對公司的信心。

隨後，力晶宣佈放棄標準DRAM製造，利用舊有晶圓廠轉型幫蘋果智慧型手機面板驅動IC進行晶圓代工。隨著2015年半導體與智慧型手機市場大好，力晶靠晶圓代工五年內爆賺近500億元，連本帶利還清1200億元債務，締造商業奇蹟。

切割成立力積電 重返上市與歷史落幕

雖然黃崇仁以公開收購與轉型還債拯救了公司，但低價收購散戶股票的行為也引發當時部分股東質疑其利用資訊不對稱；對此黃崇仁則強調自己是公開收購且承擔了公司可能倒閉的巨大風險。

2019年，為擺脫記憶體製造商標籤，黃崇仁將晶圓代工業務切割成立「力積電」，並於2021年重新上市掛牌，展現極其頑強的企業家韌性。

2026年7月31日傍晚，力積電發布重大訊息，證實創辦人黃崇仁於住家睡夢中因心肺衰竭安詳離世，享壽76歲；消息傳出後，科技界大佬紛紛發文哀悼感念。

黃崇仁過去受訪時曾表示，面對千億巨債他選擇勇敢面對，是因為對一萬多名員工抱有責任，走完了他波瀾壯闊且無比精彩的一生。

◎本文獲 林睿閎 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

黃崇仁 晶圓代工 半導體 北藝大 台積電

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