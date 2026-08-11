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哲哲跟股癌你信誰？股民發問釣出郭哲榮親回 全網笑翻：有哏

聯合新聞網／ 綜合報導
知名分析師「哲哲」郭哲榮。 聯合報系資料照
知名分析師「哲哲」郭哲榮。 聯合報系資料照

台股近期話題持續延燒，投資人對市場名人的看法也成為網路討論焦點。一名網友詢問「哲哲跟股癌，你信誰？」，引來不少股民留言，也釣出「哲哲」郭哲榮本人親自回覆。

一名網友在社群平台「Threads」表示，自己的Threads上不停出現哲哲跟股癌2位投資專家的討論文，讓他忍不住好奇詢問大家「哲哲跟股癌，你信誰？」。

貼文一出後，引來不少網友分享意見，「股癌是給有資訊整合能力跟產業概念的人聽的，節目沒有在報牌，如果沒有相應能力純粹要聽報牌的，建議不要聽股癌，一知半解反而會死很慘」、「你如果聽過股癌的節目，應該不會上來問這個」、「哲哲，至少在你股票賠錢的時候努力搞笑，讓你沒那麼傷心」、「之前有人在分析巴逆的逆向勝率的時候，有順手分析了哲哲，發現六七成是真的，但幹話居多」、「股癌的強我是聽說，哲哲的一億、一千萬我是親身經歷」、「哲哲都敢直接買一億了，你覺得要相信誰」。

也有網友提供判斷角度，「你就跟著做一次，誰的方式賺更多，就信誰，這樣應該不難理解」、「我說實話，兩位都有值得學習的地方，但我還是要補一句...投資有風險，個人應負起最大責任，畢竟決定下單的是個人」、「二個我都不信，但哲哲節目比較有戲劇性娛樂性，確實有濃厚的舞台魅力」、「比較想看誰的信眾賠最多」。

有趣的是，這則貼文也釣出郭哲榮本人親自回應：「哲哲。我個人覺得他不做作，笑得又自然，散發一股特別的氣質」，短短一句話吸引逾1.7萬網友按讚，「野生哲哲居然來海巡了」、「笑死，哲哲太有自信了，尤其 all in 的時候」、「作為曾經的會員，個股我不敢說，0050絕對封神」、「你是哲哲本尊嗎？我跟了你300萬0050」、「哇塞，這個17年前的哏」、「這個哏有點老耶，哲哲以前也是鄉民嗎」。

本站曾報導，台股於7月31日盤中大漲逾3000點，創下史上最大單日漲點紀錄，0050與台積電更雙雙亮燈漲停。分析師郭哲榮29日砸下1億元買進0050，短短2天帳面就獲利約1000萬元，再度成為市場焦點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

郭哲榮 台股 分析師

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