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美股真的屌打台股？含息報酬沒天差地遠…矽谷工程師：最大風險是台積電就占42％

聯合新聞網／ 綜合報導
矽谷工程師Kelly指出，台股十年含息報酬率緊貼美股大盤，但台股因台積電單一權重高達42%而面臨集中風險，投資美股則需留意30%股息預扣稅、遺產稅與匯率波動，建議依自身需求進行跨國資產配置。聯合報系資料照
矽谷工程師Kelly指出，台股十年含息報酬率緊貼美股大盤，但台股因台積電單一權重高達42%而面臨集中風險，投資美股則需留意30%股息預扣稅、遺產稅與匯率波動，建議依自身需求進行跨國資產配置。聯合報系資料照

矽谷工作的影音創作者Kelly Tsai的YT頻道影音內容，針對「買美股是否必然完勝台股」及兩者投資工具的報酬率、稅務、匯率與風險分散進行深入剖析。

Kelly指出，許多人預設美股報酬率必然遠高於台股，主因是常拿不含股息的台股加權指數與含息的美股S&P 500相比。

若採用把配息算入的「加權股價報酬指數」公平比較，美股S&P 500過去十年年化報酬率約在13%至15%（長期30年平均約10%出頭），而台股過去十年的含息年化報酬率則達11.9%（同期主動型台股基金平均約12.3%），顯示台股近十年的整體報酬表現緊貼美股大盤，並無天差地遠的距離。

然而，Kelly特別提醒台股與美股在「風險分散度」上的巨大差異：

台股高度集中於單一企業

台股加權指數極度依賴半導體龍頭台積電（2330），其單一權重高達約42%，前五大權值股合計權重更超過60%。2026年台股衝上3萬5千點當天，台積電一檔即貢獻近九成漲點，但市場上有將近1,400家公司收黑。

此集中度迫使金管會於2026年4月通過「台積電條款」，將國內股票型基金投資單個股上限從10%放寬至25%。

美股權重相對分散

美股雖然亦有科技七巨頭（Apple、Microsoft、NVIDIA等），合計權重約佔30%至35%，但最大單一公司權重僅約7%。

相對而言，台股將四成以上的資產集中於半導體單一產業鏈，無法有效達到分散風險的效果。

此外，針對台灣人投資美股的實質報酬，Kelly分析了稅務、成本與匯率等隱形成本：

價差與股息稅

台灣人以非美國居民身分買賣美股免課美股價差稅（證所稅），但領取美國股息時會被預扣30%且無法退還；台股股利則併入所得稅，單筆超過2萬元需扣2.11%二代健保補充保費。

遺產稅與架構

非美國居民持有美國資產（含海外券商戶頭）的遺產稅免稅額僅6萬美元（約新台幣190萬元），超過部分最高課徵40%稅率。

因此許多長期重押美股者會選擇購買註冊於愛爾蘭的ETF以降低股息預扣稅並規避遺產稅。

匯率風險與本土偏好

買美股同時代表持有美元資產，新台幣對美元的匯率波動會直接影響或吃掉報酬率；相反地，買台股則無匯率風險。

雖然全球股市中台股市值僅佔2.3%、美股佔54%，但高達八至九成的台灣投資人將資產留在台股（即行為財務學中的「本土偏好」），主動放棄了全球97%的選擇。

最後，Kelly分享其個人目前的資產分配比例與分層策略：

核心部位（約75%）

配置於美股與全球ETF，用於卡位長期趨勢且平時不太變動。

衛星部位（約15%）

配置於台股，主因對本土企業熟悉且可獲取配息。

高風險部位（約1%至2%）

配置於加密貨幣（如比特幣），作為高波動部位而非翻身工具。

現金部位

保留部分現金等待低點進場。

Kelly總結，投資台股或美股並非單選題，重點在於評估自身需求後決定適當的配置比例。

◎本文獲 Kelly Tsai 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

美股 年化報酬率 加權指數 矽谷 台股 股價 2330台積電 風險

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