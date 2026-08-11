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你向我索賠、我也向你索賠！川普開清單要伊朗賠50年損失 網：荷莫茲海峽沒得談了

聯合新聞網／ 綜合報導
美伊停火談判因雙方互開「賠償清單」再陷僵局，在荷莫茲海峽封鎖衝擊全球經濟與油價之際，川普改以經濟手段施壓，後續外交斡旋仍是市場焦點。中央社
美伊停火談判因雙方互開「賠償清單」再陷僵局，在荷莫茲海峽封鎖衝擊全球經濟與油價之際，川普改以經濟手段施壓，後續外交斡旋仍是市場焦點。中央社

美伊停火談判再添變數，伊朗先前要求美國支付戰爭賠償，並提出解除港口封鎖、取消石油產業制裁等條件，作為解決衝突的前提。面對德黑蘭開出的條件，美國總統川普10日直接回擊，既然伊朗要索賠，美國同樣也要向伊朗提出賠償要求。

川普表示，美方索賠範圍不只涵蓋這場戰爭造成的損失，還要追溯過去20多年來涉及美國的攻擊，以及過去50年間遭伊朗政府殺害的抗議者家屬。他也進一步將黎巴嫩敘利亞、葉門及加薩的死亡與破壞納入，並強調這些要求將「堅定地納入未來任何以及所有」與伊朗進行的談判。

值得注意的是，川普近期對伊朗的態度仍在軍事威脅與談判訊號之間擺盪。他上週才警告要「狠狠打擊」伊朗，甚至傳出不排除攻擊民用基礎設施，之後又暫緩軍事行動；到了週末，更形容自己正在「低調處理」（low-keying）這場衝突，現階段改以封鎖、制裁等經濟手段持續施壓。

消息一出，PTT網友幾乎都把焦點放在雙方「互相索賠」上，有人笑稱：「互寄繳費單~~」、「真的很小朋友吵架 超好笑」，也有人直言：「我賠你，你再賠我」。另一派則關注荷莫茲海峽，留言表示：「那就是沒得談了」、「海峽繼續封啊」，市場也持續盯著談判是否再度出現變化。

目前美伊雙方仍卡在賠償、制裁以及荷莫茲海峽等問題，文章指出，海峽封鎖後燃料價格持續上漲並衝擊世界經濟，而川普也面臨11月期中選舉的國內政治壓力。在和平談判尚未取得突破之際，雙方如今又把「相互賠償」搬上談判桌，美伊後續能否透過外交方式結束衝突，仍是市場關注焦點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

荷莫茲海峽 伊朗 川普 黎巴嫩 敘利亞 德黑蘭 石油 戰爭

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