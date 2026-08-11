控管高槓桿但當沖降稅擬再延10年？網直言：無本當沖槓桿比期貨可怕

台股近期高槓桿話題延燒，券商公會卻在2026年金融建言白皮書中提出，希望把當沖降稅優惠再延長10年，從目前規劃的2027年底一路延到2037年底。現行上市櫃股票當沖證交稅率為千分之1.5，券商公會認為，政策實施超過9年，已達到提升市場流動性、活化交易及增加證交稅收等效果。

券商公會這次主張一次延長10年，理由之一是過去當沖降稅大多每3年檢討一次，每逢期限將近才決定是否延長，容易增加市場不確定性。除了當沖降稅外，金融業也提出檢討期貨交易稅，以及主、被動式債券ETF停徵證交稅等建議，其中債券ETF停徵證交稅已獲財政部點頭。

不過爭議點也正好出現在「高槓桿」上。近期「四貸同堂」等現象受到監理單位關注，淡江大學經濟系教授蔡明芳認為，當沖降稅活絡市場的階段性目的已經達成，應考慮落日退場，避免再利用租稅優惠刺激短線交易。也就是說，一邊希望降低交易成本、維持市場熱度，另一邊則開始擔心高槓桿與短線交易風險。

消息曝光後，PTT討論直接燒向「無本當沖」。有網友直言「無本當沖的槓桿超高的吧wwwwwwwww」，也有人表示「當沖比期貨還投機，期貨還有保證金，當沖什麼都沒有」，另有網友認為：「當沖很多人槓桿都比正二高」。

但另一派也認為，當沖降稅確實與市場成交量、流動性有關，有網友指出「當沖沒了，流動性就甭掉了」，也有人說「現在當沖稅打折成交量放大，政府穩賺，怎麼看都不會改」。目前券商公會仍只是提出建言，後續將由金融總會率各大公會拜會金管會，涉及跨部會事項再交由相關部會研議。

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