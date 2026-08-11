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台達電重回漲停！散戶暴增32萬人「塞爆花蓮縣人口」 股添樂笑：外資恐追高買回來
＊原文發文時間為8月10日
終於，台達電（2308）漲停了。這是自5月底以來一波40%修正後的第一根漲停板！
這檔股票如果搭配散戶走向觀察，真的很有趣。
台達電今年漲很多，但是1000塊漲到2000這段主升段，行情漲100%，其實多數散戶是不相信的，覺得這不是真的。所以主升段這段期間，散戶其實沒賺到。
當台達電突破2000塊後，散戶開始相信台達電是下一個台積電（2330）了，所以2000漲到2500這段（黃色區塊），股價漲25%，這段期間散戶暴增10萬人。
不過5月底創新高以來，股價從2500一路溜滑梯回落到1400（綠色區塊），波段跌幅44%。一檔有未來的股票跌4成?這能不加碼嗎？於是散戶再度暴增20萬人。
所以台達電漲上去又跌回來，現在股價跟4月中一樣，都是1800塊，不過4月中散戶只有26.7萬人，現在暴增到58.7萬人，多了32萬人，相當於台達電塞進一整個花蓮縣人口的散戶。
所以外資真的低估台灣散戶的力量了，你想要高賣低買？門都沒有！洗洗睡吧。等你外資賣出來，就買不到了！因為都被散戶買走了！現在外資只剩一條路，追高買回來，幫散戶抬轎！
大家說，對不對？
（目前新增的32萬散戶中，多數都還在等解套，但他們對未來充滿信心）
◎本文獲 股添樂 股市新觀點 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。
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