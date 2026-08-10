升息也不代表股市必跌！陳龍「AI工業大革命」：主升段來臨先5萬再看8萬點

分析師陳龍於最新影音內容中指出，台股正展開強勁的主升段行情，並強調此波走勢為「假破底、真穿頭」的V型反轉。

陳龍表示，市場過往常在拉回時過度尋找利空，但從技術面來看，大盤上漲時出量、拉回時量縮相當健康，籌碼結構非常安定，隨著行情推升，大盤目標將「先看到五萬點，再來看到八萬點」。

總經與利率議題，陳龍分析，先前市場因美國非農就業數據下滑而重挫，但壞消息反而成為減緩升息壓力的利多...

針對市場討論華許（Kevin Warsh）及多位地區分行官員已做好9月升息準備的觀點，陳龍認為雖然自己評估不會升息，但即便聯準會選擇升息一碼，市場亦無須過度恐慌。 他解釋，聯準會利率屬於極短期利率，其升降與長期利率不一定有直接關聯，甚至升息一碼反而可能促使長債殖利率下降；例如：先前鮑爾降息時，長債殖利率反而不降反升導致股市下跌，因此升息並不代表股市必定下跌。

台灣經濟成長率居全球前列，台幣具備補升條件，外資龐大的期貨空單勢必面臨軋空壓力，未來終將認錯回補現貨。

陳龍進一步指出，當前全球正處於百年一遇的「AI工業大革命」，電子產業絕非單純的景氣循環，而是邁入龐大的結構性基礎建設階段。

以記憶體產業為例，隨著AI代理與AI應用普及，傳統型DRAM將出現極為嚴重的缺貨現象；國內記憶體大廠如南亞科砸下數千億元擴廠，是如同台積電般「有訂單才擴產」的結構性佈局，需求成長幅度將遠高於產能開出的速度。

陳龍強調，面對AI大趨勢，投資人應擺脫「人云亦云」的恐慌心理，透過產業基本面研究太弱留強，才能在市場大幅波動後把握反敗為勝的契機。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。