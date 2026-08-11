三大法人同站買方！外資狂掃517億 網驚「到底誰在賣」：散戶解套先跑了

台股8月10日三大法人全面站在買方，其中外資及陸資買進3265.32億元、賣出2748.17億元，單日大舉買超517.14億元；自營商自行買賣買超52.78億元、避險部位買超131.89億元，投信也買超29.84億元，三大法人合計買超達731.67億元。法人同步回補的罕見場面曝光後，立刻在PTT股板掀起熱議，不少網友第一反應就是「誰在賣？」

從當日數據來看，不只外資明顯轉為大買，自營商與投信也同步加碼，法人成交比重達41.57%。由於近期台股才歷經劇烈震盪，不少投資人先前在低檔恐慌出場，如今法人突然大舉回補，也讓部分網友戲稱外資「認錯買回」，甚至直言「4萬狂賣、4萬5狂買」，質疑外資操作像在追高殺低。

PTT討論中最多人把賣壓指向散戶，有人認為前一波急跌造成不少投資人心理陰影，這次反彈接近套牢區後，可能選擇先解套離場，因此出現「大媽倒貨、小兒洗碗」、「散戶出貨給外資」、「能解套的散戶今天都跑了」等說法。也有網友觀察，近期市場量能仍未明顯放大，認為散戶資金還沒有真正回流。

另一派則注意到，自營商避險部位單日買超131.89億元，推測可能與ETF相關交易或避險操作有關，不一定代表全面看多。同時，也有人提醒，三大法人合計大買超731億元，但指數漲幅未必與買超金額成正比，因此直呼「全買才這樣？」、「三大都買怎麼才漲這樣」，認為上方套牢賣壓仍不輕。

整體留言氣氛明顯較先前恐慌時樂觀，不少網友認為外資回補可能代表市場風向逐漸轉變，甚至喊出「多頭回歸」、「要衝擊5萬了」。不過，也有人提醒外資近期買賣方向變化快速，單日法人動向未必足以確認趨勢，真正值得觀察的仍是後續外資能否持續買超，以及先前套牢籌碼釋出後，台股能否進一步消化上方賣壓。

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