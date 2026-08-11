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力積電（6770）7月營收年增逾7成⋯投資人喊股價委屈！網看好「年底補漲」破百元

聯合新聞網／ 綜合報導
力積電7月營收達66.69億元，較去年大增70.54%，累計前7月年增42.68%。隨著成長背後的需求上升和漲價效應，市場仍對股價表現持觀望態度，期待年底能破百元。投資人對後續漲價及需求持分歧看法。圖／聯合報系資料照片
力積電7月營收達66.69億元，較去年大增70.54%，累計前7月年增42.68%。隨著成長背後的需求上升和漲價效應，市場仍對股價表現持觀望態度，期待年底能破百元。投資人對後續漲價及需求持分歧看法。圖／聯合報系資料照片

晶圓代工力積電公布2026年7月營收66.69億元，較去年同期39.10億元大增70.54%，累計前7月營收375.32億元、年增42.68%。公司說明，成長主要來自客戶需求上升、銷售量增加，以及產品售價調漲。亮眼年增幅度曝光後，也立刻引起PTT股民熱議，不少人直呼股價「委屈了」。

力積電今年營運明顯回溫，前7月累計營收年增超過4成，而7月單月更年增逾7成。不過，有網友也注意到，若與6月相比，7月營收僅小幅增加約3%，因此認為年增率雖漂亮，後續還是要觀察漲價效應及需求回升能否持續反映在營收上。

PTT討論區另一個焦點則集中在已故前董事長黃崇仁身上。許多網友留言「相信黃董」、「想你了黃董」、「黃董最後的波紋」，還有人形容這是「黃董最後的溫柔」，認為公司營運逐漸轉佳，也讓過去看好產業後市的說法再度被拿出討論。

部分多方投資人則開始期待股價補漲，有人喊「年底有辦法破百嗎」、「該補噴了吧」、「90收」，甚至號召「一起衝破百給黃董看」。也有人認為，晶圓代工價格調整反映通常較慢，加上設備搬移與歲修因素，7月還能維持月增已不算差，若後續漲價效應逐步顯現，營收仍有成長空間。

不過，也有網友態度相對保守，直言「月增3%」仍不算特別突出，甚至有人反諷「記憶體70%只能跌停」。整體而言，市場對力積電7月年增70.54%的表現多給予正面評價，但在股價是否已提前反映、漲價何時真正挹注獲利等問題上仍有分歧，後續幾個月營收能否延續高成長，將成為投資人觀察重點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

力積電 黃崇仁 營收 晶圓代工

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