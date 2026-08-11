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國巨*（2327）營收亮眼！網揪「1關鍵」反應兩極：來一根

聯合新聞網／ 綜合報導
國巨(2327)公布7月自結合併營收161.31億元，年增51.5%，但月增僅5%，引發市場熱議。AI需求持續成長被視為亮點，雖然部分網友對月增不滿，探討股價未來走勢。 中央通訊社
國巨(2327)公布7月自結合併營收161.31億元，年增51.5%，但月增僅5%，引發市場熱議。AI需求持續成長被視為亮點，雖然部分網友對月增不滿，探討股價未來走勢。 中央通訊社

被動元件大廠國巨*（2327）公布2026年7月自結合併營收161.31億元，月增5%、年增51.5%，營收連續第5個月創高，累計前7月營收987.53億元、年增32.5%。亮眼年增幅度加上AI需求題材持續發酵，引發PTT股民熱議，不過市場焦點反而集中在單月僅成長5%，多空看法明顯分歧。

國巨表示，7月營收較上月增加，主要受惠AI相關應用需求持續強勁。展望後市，隨AI應用需求持續成長，電子元件產業正迎來結構性轉變，公司將持續關注市場供需變化。一名PTT網友則在貼出營收數字後直接詢問「明天一根？向上還是向下？」，好奇財報公布後股價如何反應。

部分網友看到年增51.5%及營收續創高，仍對後續行情抱持期待，留言喊出「月底上一千」、「重返1200」、「8月底1200」，也有人認為國巨近期股價已經歷修正，營收持續成長至少代表基本面仍有支撐，甚至有投資人表示前幾天已經進場抄底。

不過，討論區更關注7月僅月增5%的表現。網友質疑，先前市場盛傳7月產品漲價，若漲價幅度可觀，營收卻只有個位數月增，「月增5%說好的7月漲價效應？」、「這種MoM是要漲什麼？」；另有人認為，公司透過併購擴大營運規模後，年增51.5%的數字仍須進一步拆解，不能只看表面成長率。

至於股價後續走勢，鄉民則充滿「已反映」與反向操作的玩笑，有人喊「下去350」、「山頂一堆冤魂」，也有人反駁營收月增幅並非股價唯一依據，舉其他大型電子股營收月增有限、股價仍大漲為例。整體而言，市場並未否定國巨AI需求與營收成長，但在股價已提前反映題材的情況下，7月僅月增5%能否支撐下一波行情，成為網友最主要的爭論焦點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

國巨 被動元件

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