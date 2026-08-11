看懂K線圖就能賺錢？證券公司總經理深信神奇程式選股 5檔半年後全腰斬

看得懂K線圖就能賺錢？

每個時代的「好飯碗」不盡相同。但是，把人生大多數的時間都拿來賭錢的，恐怕最為不智。他們把投機當成投資了。

我也很怕那些相信「技術分析」的投機者。以前的股市節目充滿了K線圖分析，股市老師都把K線圖講得頭頭是道，好像只要看得懂就有賺錢。

本文摘自《財商：不費力才會贏》

應關注資產本身

事實上K線圖只看得出來「現在大多數人對某一股票的看法」。你看得再精，也是個跟風的盲從者，竟還夢想自己能臆測未來。

我對純技術分析的投機方式持懷疑態度，我認為：真正的投資者應該關注資產本身的價值，而不是價格波動的圖形。如果一直在看技術線圖的起伏決定投資什麼，那更是捨本逐末了。

證券公司總經理發明電腦程式

我在進入台大EMBA時，還是個理財小白，那時有個同學是證券公司總經理，某一天他招待同學到他的辦公室參觀，說自己發明了一個電腦程式，可以追蹤明天哪支股票會漲。

如果股票有異常波動，程式就會提醒他。當時我覺得「好神奇，好偉大唷」。我是個行動派。我馬上開戶進場，把他說會漲的股票都買了。

我還真是個傻子，買了之後才問：「請問這個○○股公司的本業是做什麼的？」他說：「不必知道啊，我不負責研究這個公司做什麼，我只研究這個公司會不會漲。我的程式成功之後，就要開始募資，打算用這個程式創業，這樣大家不必去研究公司，不必會看財報，只要程式提醒你買進，就可以賺錢！」

用程式買股 5檔全腰斬

反正人家都在金融業二、三十年了。我想：不知道應該沒關係吧。我記得很清楚，那五支股票⋯⋯半年後大概都腰斬。因為沒多久就是金融海嘯的第一波浪。還好，我每一種只買了一張。所以損失尚可接受。

他因為太有自信，自己還融資買進「被提醒的股票」，後來⋯⋯我沒有聽到他再提起那個偉大的程式。現在想起來，連在股海旁觀數十載的總經理都這麼天真而投機，真讓人覺得不可思議。

巴菲特也努力讀財報

他的模式，是巴菲特和查理．蒙格的「相反」。人家數十多年來，把不到10美元的股票捧到了七、八十萬美元，年化報酬率18%到20%是有道理的，肯定不靠幸運，也沒有程式提醒。人家看重資產價值、認真研究投資之道，努力讀財報，成功肯定不靠提醒。

如果你想要長保安康，請一定要理解投資與投機的區別。投機者往往「短視且貪婪」，過度追求短期暴利，卻忽略長期價值。股市裡大多數自以為是「投資者」的人，其實只是「想賺一票」的投機者，他們熱衷於預測市場波動，卻連自己買的是什麼都不知道。

（本文摘自《財商：不費力才會贏》作者：吳淡如)

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