台積電（2330）7月營收又雙增！年增44.7％創高 股民卻喊「已反應」

台積電（2330）最新營收出爐，7月合併營收約4,675.8億元，較6月增加5.6%、較去年同期大增44.7%，再度繳出「月增、年增」成績。累計今年前7月營收更來到2兆8,720.64億元，較去年同期成長37.0%。

營收數字公布後，PTT股板瞬間湧入大量討論，尤其44.7%的年增幅度成為焦點，有人直呼「年增44%！」、「又雙增????」，也有網友看到數字後表示「猛 月增年增！！」、「營收又創創新高了 穩到不行」。

不過有趣的是，明明營收月增、年增，股民反應卻相當兩極。部分網友認為市場早就消化相關利多，紛紛留言「股價已反應」、「早就反應完了」、「符合預期，沒驚喜」，甚至有人嫌月增5.6%不夠亮眼，直呼「月增太少下去」。

另一派則替台積電抱屈，認為公司營收持續成長，市場期待卻愈來愈高。有網友直接形容「考100分的沒考到120分就是爛」，也有人反問「年增再年增還有人嫌 是怎樣」，凸顯營收數字雖然維持成長，但股民對股價後續反應仍有不同看法。

從台積電公布的數據來看，7月營收4,675.8億元，月增5.6%、年增44.7%，今年前7月累計營收也年增37.0%；PTT討論則從「噴」、「年增44%！」一路到「已反應」、「沒驚喜」，同一份雙增成績單，在股板直接出現多空兩種聲音。

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