3年賺上億…4天遭連續斷頭歸零！少年股神用極端槓桿把所有退路都押掉

為什麼會覺得自己是股神？

他當然不笨。不但不笨，還反應快、膽子大，該下手時絕不手軟。行情好的那幾年，帳戶裡的數字一天比一天漂亮，身邊的人喊他高手，喊久了，他也真的以為自己有點神。這種人其實並不少見。

可能是公司裡連贏幾個案子，從此誰的話都聽不進去的同事；可能是群組裡天天貼對帳單，恨不得替所有人指點江山的朋友；也可能，就是某一段時間的我們自己。作家吳淡如在《財商：不費力才會贏》中指出，人走在順風裡，最容易把運氣當本事，把浪頭當成自己的高度。真正看得出一個人有多少能耐，從來不是他賺得最多的時候，而是潮水退了以後，他還剩下多少，又守得住多少。

「如果你知道自己會死在哪裡，就別往那裡去。」查理．蒙格這麼說。這句聽來像笑話或廢話，卻是投資人常犯的問題，其實是最簡明的風險管理規則：先把「必死的地雷區」劃掉，再談獲利。

連巴菲特也說不要賠錢

這句話意謂著：避開「致命錯誤」比追求高報酬更重要；巴菲特也說過：「第一條規則是不要賠錢；第二條規則是記住第一條。」以台灣股市投資人而言，真正拖垮財富的，不是多次小虧，而是「越攤越平」與「爆倉」，把所有的錢燒光了，甚至還欠下自己還不了的錢。這跟喝醉別開車有同樣的理念：就算你好多次沒事，但一次意外就毀掉一生。

少年股神All in還加碼期貨遭斷頭

不久前有一個「少年股神翻車」的故事，大致是這樣的：26 歲的他，靠著三年多頭行情和極端槓桿，把幾十萬翻到上億元，自信爆棚，號稱「少年股神」。

本文摘自《財商：不費力才會贏》 2025 年4 月全球重挫（2025 年4 月7 日跌了2,065.9 點，也就是− 9.7%，主因為美國對台「對等關稅」衝擊，連假後補跌，台積電與鴻海等權值股幾乎跌停）。他在暴跌前高點All in 做多某個投機股並加碼期貨，連續斷頭，短短數天整個帳戶歸零，才驚覺先前的財富多是行情賞的運氣，而非實力。

在牛市賺了3 年，靠的是牛市，單押個股賺到錢，還有一點點運氣，但他在「有上億資產」時不是這麼想的，他應該認為他有在投機市場賺的天分。這讓我想起古早古早以前法國哲學家布萊茲．帕斯卡（Blaise Pascal）曾經說過的一句話：「人們通常對於自己發現的道理，比由別人發現的更加深信不疑。」也就是：我是股神，我是神童，勝利女神站在我這邊，財神爺一定喜歡我！

我其實不認為他很慘，雖然幾年來的財富如黃粱一夢，但從「時間就是金錢」的觀點來看，他是富有的，他還年輕！他當了過路財神，買到了寶貴經驗：誰也敵不過市場上的大風浪。我也不認為他應該從此離開股市。他該記得的是：市場永遠在，能活下來才有下一次機會。

所謂「會死的地方」，就是投機者常踩到的致命地雷，我歸納出來如（表1）。

投機者常踩到的四大致命地雷區

股市從不缺下一次多頭，也不會為任何人暫停修正。誰都無法永遠猜對方向，賭徒運氣再好都沒法贏，只有那些慢慢來、重視長期獲益的人可以存活。

退潮的時候才知道誰在裸泳，每次股災之後都會出現一地被浪花沖掉衣物的裸泳者。

市場永遠在，前提是你要能活得下來

投資一定有風險，但暴露在風險中的投資如海灘上的沙堡。股市投資要變成你主要工作的時候，你就會急著短期獲得讓別人驚嘆、讓自己覺得神氣的利潤，而「釘孤枝」看對方向的確會有高額利潤，於是你就以為自己是神。

真正的高手不是每次都賭對，而是能在錯的時候還留有子彈。不然，第一桶金得從頭存起。年輕時還有機會，中年以後，全軍覆沒很難有機會翻身。

其實很多「股神」都破產過，安德烈．科斯托蘭尼破產過兩次（其實後來他從投機者轉為投資者的角色），日本的股神是川銀藏破產過三次（雖然數度翻身，95歲去世時欠債24 億日圓，家族全部放棄繼承）。他們都以投資為主業過了一輩子，雖然破過產，但能夠翻身，能受封股神之位也當之無愧。股神之中沒有瀕臨過危機的，大概只有巴菲特和理查．蒙格了。這也是世人一直提到他們的原因，這種一生持盈保泰的紀錄太不容易了：不是沒賠過，而是沒有面臨破產危險過⋯⋯這就很難！

如果這位少年股神願意讀一下這些人的歷史，就會早一點明白「曾經成功不代表永遠順利」的道理。（表2）列出幾位被媒體封為「股神」或「投資奇才」，卻最終破產、坐牢或以悲劇收場的代表人物：

這些案例提醒：即便在巔峰時被封為「股神」，最終也可能因風險控管失守或法律追究而跌落神壇，「破產／悲劇」並非純粹運氣不好，多數與集中押注、缺乏風險控管、道德風險密切相關。

不管你多富有，人生永遠別輕易All in

我講了這麼多悲劇，不是為了嚇跑你，讓你把全部的錢拿去存定存，再也不投資。因為如果你完全不參與，沒有用錢滾錢，只靠自己的勞力與時間換錢，那麼你只能一生「安貧」。我們只要記得，All in 就像在沒有盡頭的高速公路上永遠飆著車，直到掛點才會被從高速公路上清除一樣。請至少記得一個提醒，叫做：不管你多富有，人生永遠不要輕易All in。現在讓我們做一個簡單的扔硬幣遊戲。這個遊戲有三個規則：

1. 每次必須押上桌面上全部的錢，也就是All in！

2. 正面是你贏，而且一次贏200；反面就是對方贏，你只需要賠100。

3. 只要你還有錢，就不能停止這個遊戲。

從機率的角度看，你贏或者輸的可能性都是50%，更何況，你贏的時候是輸的時候兩倍，算下來每一局最終都是賺的，你一定會覺得，這個遊戲好划算對不對，根本是有益於賭徒。

其實這個遊戲最終只有一個結果，就是你一定會離場，本金歸零，只是時間早晚問題。因為最大的問題在於，除非本金歸零，否則你永遠無法退出遊戲。即使你一直在做有很大機率會獲利的事情，但只要永遠All in賭著，遲早會被清空離場。只有從一開始就不參與（因為一參與就不能停），才能避免爆倉的風險。

賭海無涯，股市的命會比我們的命長，不管你的勝率有多高，如果你All in，你終究是在耗費時間。（所以我真的不明白，為什麼有不少理財專家教你，找到機會就全押。）全押者= 很快被清空的人，和九贏一輸的人，下場一樣。投資場上只要押注過度集中，就像把退出鍵鎖死一樣，早晚等到那隻嘴臉凶狠的黑天鵝。

那位少年股神，如果能夠將他賺的投機財，分一半在不動產或ETF，至少不會全歸放無。可惜，他在進行「最後一役」前，一定覺得不動產和ETF 很不好玩，報酬率太低了。

不是不能進行高風險投資，而是無論如何你不該把所有資金全押，不管你全押什麼牌，都是高風險牌。

（本文摘自《財商：不費力才會贏》作者：吳淡如)

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