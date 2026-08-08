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川湖（2059）零股也能賺近30萬！阮慕驊「買不起高價股」：10萬跟100萬報酬率都一樣

聯合新聞網／ 阮慕驊
股票賺錢關鍵在於選對會漲的股票與趴數報酬率，即使是數百萬的高價股也能透過零股分批建立持股，享有相同的報酬增長。聯合報系資料照
股票賺錢關鍵在於選對會漲的股票與趴數報酬率，即使是數百萬的高價股也能透過零股分批建立持股，享有相同的報酬增長。聯合報系資料照

股票報酬率是用絕對金額計算，也是用趴數計算

小資族留言說：「買不起高價股川湖）」，其實一張數百萬的高價股，即使是我也不會一次下單就買一張。

例如「股后」川湖，我也是用「零股」建立持股部位。

股票投資的報酬率計算，不只在於絕對金額，也在於趴數。例如，我某證券帳戶之中，川湖只買入115股，目前帳上浮盈近30萬，報酬率30%左右。

因此，股票會不會賺錢，重點在於有沒有買到會漲的股票，跟你投入多少錢，「報酬率」是不會變的。

你投入100萬元，報酬率30%，賺30萬元；同樣的，投入10萬元，報酬率30%，賺3萬元。

這樣，您懂了嗎？不要再說「買不起高價股」，1股也是「股」。

◎本文獲 阮慕驊 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

川湖 報酬率 零股 高價股 小資族

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