聽新聞
0:00 / 0:00
川湖（2059）零股也能賺近30萬！阮慕驊「買不起高價股」：10萬跟100萬報酬率都一樣
股票報酬率是用絕對金額計算，也是用趴數計算
有小資族留言說：「買不起高價股（川湖）」，其實一張數百萬的高價股，即使是我也不會一次下單就買一張。
例如「股后」川湖，我也是用「零股」建立持股部位。
股票投資的報酬率計算，不只在於絕對金額，也在於趴數。例如，我某證券帳戶之中，川湖只買入115股，目前帳上浮盈近30萬，報酬率30%左右。
因此，股票會不會賺錢，重點在於有沒有買到會漲的股票，跟你投入多少錢，「報酬率」是不會變的。
你投入100萬元，報酬率30%，賺30萬元；同樣的，投入10萬元，報酬率30%，賺3萬元。
這樣，您懂了嗎？不要再說「買不起高價股」，1股也是「股」。
◎本文獲 阮慕驊 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。