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陳嘉偉直言台股走空…無量反彈下周恐破半年線！點名國巨跌到500元非底

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師陳嘉偉警示台股無量反彈僅是最後逃命波，下周恐加速跌破半年線，並以國巨歷史警訊提醒投資人AI與電子股走空才剛開始。記者許正宏／攝影
分析師陳嘉偉警示台股無量反彈僅是最後逃命波，下周恐加速跌破半年線，並以國巨歷史警訊提醒投資人AI與電子股走空才剛開始。記者許正宏／攝影

台股在經歷短期反彈後，市場的多空對決又變得熱起來。分析師陳嘉偉在影音節目中直接開嗆，強調台股跟國際科技股的空頭趨勢根本沒變！

之前大盤的拉抬只不過是「無量反彈」跟「最後逃命波」，接下來隨著國際利空陸續炸開加上成交量急凍，下周台股恐怕會面臨加速跌破半年線的重挫考驗。

其實仔細看最近的盤勢，大盤指數雖然靠著護盤資金死守台積電（2330），看起來只跌了百餘點，但代表中小型股櫃買指數早已趴在地上。

陳嘉偉分析，先前那些熱到發燙的AI概念股、矽光子跟被動元件，反彈沒量之後賣壓立刻出籠，很明顯散戶跟主力追價意願極低；連大家覺得最穩、以為不會跌的元大台灣50（0050），在大盤整體走空的大環境下，也很難獨善其身。

全球科技股的修正在這波更是隨處可見，美股的超微AMD）、威騰電子（WD）還有韓國記憶體大廠SK海力士，近期財報跟股價通通重挫，顯示市場對AI過度投資跟現金流的疑慮根本還沒解開。

陳嘉偉特別點名被動元件龍頭國巨*（2327）提醒大家，看看過去的歷史，國巨曾從1330元的高點一路走空跌到200多塊；現在股價就算從千元拉回，在走空的趨勢下，也千萬不要天真地以為跌到500元就是底部。

總結在國際利空滿天飛、台股又出現價量背離的情況下，陳嘉偉認為大盤跟電子股全面走空的格局已經確定。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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