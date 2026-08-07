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台股違約交割攀升掀制度戰！鄉民狂喊「直接T+0」 無本當沖也被點名

聯合新聞網／ 綜合報導
金管會研議強化違約交割控管，PTT網友則熱議T+0、圈存及無本當沖制度。記者余承翰／攝影
金管會研議強化違約交割控管，PTT網友則熱議T+0、圈存及無本當沖制度。記者余承翰／攝影

台股成交量放大，違約交割問題也跟著受到關注，金管會已責成證交所研議新制，未來投資人只要第一次違約，就可能被要求預收足額款券，不再等到一年內第二次違約才加強控管。

消息曝光後，PTT討論焦點很快轉向T+0與圈存制度，不少網友認為，既然要防止違約交割，不如直接從交易制度下手，有人直言：「直接改T+0吧 ?」、「支持一手交錢，一手交貨，t0」。

另一個被大量點名的就是「無本當沖」，有網友表示：「違約交割的元兇不就無本當沖」，也有人認為若無法全面改成T+0，至少可以要求當沖必須具備足夠保證金，避免沒錢仍能先下單。

目前官方並未宣布台股要改成T+0，現階段僅研議將「預收足額款券」提前到第一次違約後啟動，至於管制期間、適用交易次數及解除條件，證交所表示仍在內部討論，相關細則尚未正式定案。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

違約交割 台股 當沖 圈存 證交所 金管會

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