聽新聞
0:00 / 0:00
台積電（2330）目標價3000元是第一步？杜金龍算給你看：2028年有機會挑戰5000大關
資深分析師杜金龍在財經YouTuber阿格力的短影音中，針對台積電（2330）的未來展望發表最新看法。
杜金龍指出，台積電上半年表現相當亮眼，第一季EPS達22.08元，第二季法說會公佈的單季EPS更來到27.25元，成功挽救市場信心，也讓許多法人相繼上修其獲利預估。
目前市場樂觀看待至2028年的發展，EPS預估值已來到160元至190元，甚至有觀點看好能達到200元。
若以20倍本益比推算，當EPS為190元時即可達到3800元；若EPS成長至200元，在20倍本益比下股價為4000元，若改以外資採用的25倍本益比計算，更有機會衝上5000元大關。
|預估EPS
|本益比
|目標股價
|預計時程
|190元
|20倍
|3,800元 (190x20)
|2028年
|200元
|20倍
|4,000元 (200x20)
|2028年
|200元
|25倍
|5,000元 (200x25)
|2028年
|-
|-
|3,000元 (階段目標)
|2027年5月前
杜金龍分析，台積電站上「3000元」的階段性目標至少在明年5月前有機會實現，雖然市場現已開始討論4000元乃至於5000元、6000元的終極目標，但投資人仍可先將3000元作為穩健參考。
◎本文獲 阿格力 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。