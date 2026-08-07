聽新聞
0:00 / 0:00

台積電（2330）目標價3000元是第一步？杜金龍算給你看：2028年有機會挑戰5000大關

聯合新聞網／ 阿格力
資深分析師杜金龍看好台積電長線獲利爆發，預估明年5月前有機會實現3000元階段目標，若2028年EPS衝上200元，以25倍本益比推算更有機會挑戰5000元大關。中央社
資深分析師杜金龍看好台積電長線獲利爆發，預估明年5月前有機會實現3000元階段目標，若2028年EPS衝上200元，以25倍本益比推算更有機會挑戰5000元大關。中央社

資深分析師杜金龍在財經YouTuber阿格力的短影音中，針對台積電（2330）的未來展望發表最新看法。

杜金龍指出，台積電上半年表現相當亮眼，第一季EPS達22.08元，第二季法說會公佈的單季EPS更來到27.25元，成功挽救市場信心，也讓許多法人相繼上修其獲利預估。

目前市場樂觀看待至2028年的發展，EPS預估值已來到160元至190元，甚至有觀點看好能達到200元。

若以20倍本益比推算，當EPS為190元時即可達到3800元；若EPS成長至200元，在20倍本益比下股價為4000元，若改以外資採用的25倍本益比計算，更有機會衝上5000元大關。

預估EPS本益比目標股價預計時程
190元20倍3,800元 (190x20)2028年
200元20倍4,000元 (200x20)2028年
200元25倍5,000元 (200x25)2028年
--3,000元 (階段目標)2027年5月前

杜金龍分析，台積電站上「3000元」的階段性目標至少在明年5月前有機會實現，雖然市場現已開始討論4000元乃至於5000元、6000元的終極目標，但投資人仍可先將3000元作為穩健參考。

◎本文獲 阿格力 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

2330台積電 EPS 杜金龍 本益比

延伸閱讀

00988A與00403A皆好標的為何買了還賠錢？詹璇依拆解4大財務心理陷阱

遵守紀律「設5％停損」卻狂賣飛！網給建議：不如買0050刪除APP

川湖（2059）強攻漲停破萬元！單日大漲1010元創紀錄 直逼昔日金融股天價

00980A狂飆近100%還給12%高息！網比較00878動心 內行曝心法：兩者兼具價差跟配息

相關新聞

陳嘉偉直言台股走空…無量反彈下周恐破半年線！點名國巨跌到500元非底

分析師陳嘉偉警告，台股空頭趨勢未變，無量反彈恐將加速跌破半年線。他指出國巨股價可能不止於500元，市場面臨加大賣壓，未來形勢堪憂。

台股違約交割攀升掀制度戰！鄉民狂喊「直接T+0」 無本當沖也被點名

台股違約交割問題上升，金管會要求證交所研議新規，首次違約即需預收足額款券。PTT網友熱議改為T+0交易制，並指責「無本當沖」為違約根源。相關細則尚在討論中，尚未正式定案。

台積電（2330）目標價3000元是第一步？杜金龍算給你看：2028年有機會挑戰5000大關

資深分析師杜金龍預測，台積電（2330）至2028年EPS可達160至200元，目標股價可能挑戰3800至5000元。短期內，3000元的階段目標預計在2027年5月前實現，投資人可作為長期參考。

川湖（2059）強攻漲停破萬元！單日大漲1010元創紀錄 直逼昔日金融股天價

川湖（2059）今增1010元，股價突破萬元，成台股歷史上第三支萬元股。該公司第二季每股盈餘74元，受AI產業發展推動，股價震盪亦格外明顯。投資人需謹慎評估風險因素。

連延兩次太誇張！緯創股利延遲發放將補償利息 網見違約金吐槽：重罰3萬元？

緯創股利因內部系統因素連續兩度延遲發放，原定7月31日的174.92億元股利延至8月6日。金管會將依延遲天數補償利息，若有疏失則面臨3萬元至50萬元的違約金，引發股東不滿和熱議。

南亞科擴產拚10奈米！網憂重演「航運2.0」供給過剩景氣循環

記憶體需求持續升溫，南亞科宣布啟動5A新廠長期投資計畫，2026年至2029年資本支出上限達3466億元，將導入1B至1E等10奈米級先進製程與EUV設備。消息曝光後，引發網友討論，市場一方面期待新產能挹注營收，另一方面也擔心各家廠商同步擴產，可能重演供給過剩的景氣循環。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。