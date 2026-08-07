台積電（2330）目標價3000元是第一步？杜金龍算給你看：2028年有機會挑戰5000大關

資深分析師杜金龍在財經YouTuber阿格力的短影音中，針對台積電（2330）的未來展望發表最新看法。

杜金龍指出，台積電上半年表現相當亮眼，第一季EPS達22.08元，第二季法說會公佈的單季EPS更來到27.25元，成功挽救市場信心，也讓許多法人相繼上修其獲利預估。

目前市場樂觀看待至2028年的發展，EPS預估值已來到160元至190元，甚至有觀點看好能達到200元。

若以20倍本益比推算，當EPS為190元時即可達到3800元；若EPS成長至200元，在20倍本益比下股價為4000元，若改以外資採用的25倍本益比計算，更有機會衝上5000元大關。

預估EPS 本益比 目標股價 預計時程 190元 20倍 3,800元 (190x20) 2028年 200元 20倍 4,000元 (200x20) 2028年 200元 25倍 5,000元 (200x25) 2028年 - - 3,000元 (階段目標) 2027年5月前

杜金龍分析，台積電站上「3000元」的階段性目標至少在明年5月前有機會實現，雖然市場現已開始討論4000元乃至於5000元、6000元的終極目標，但投資人仍可先將3000元作為穩健參考。

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