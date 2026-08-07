聽新聞
0:00 / 0:00

川湖（2059）強攻漲停破萬元！單日大漲1010元創紀錄 直逼昔日金融股天價

聯合新聞網／ 趣 講 股
川湖因第二季每股狂賺74元強攻漲停登上萬元大關，單日大漲1010元創下紀錄，專家提醒AI高價股雖具基本面支撐，仍須留意高波動與台幣匯率影響。記者許正宏／攝影
川湖因第二季每股狂賺74元強攻漲停登上萬元大關，單日大漲1010元創下紀錄，專家提醒AI高價股雖具基本面支撐，仍須留意高波動與台幣匯率影響。記者許正宏／攝影

不是要來蹭川湖（2059）的熱點，而是台股出現了這有史以來的第三支萬元的股票－川湖，實在有太多值得投資人注意的地方，畢竟早在1980年代台灣經濟奇蹟、台灣錢淹腳目的當時，趣講股就已經見證過台股「千元股價」的年代，現在則是要和廣大投資人一起見證「萬元股價」的時代，很多話不得不跟這幾年才進入股市的投資人再三叮嚀啊！

一、大漲1010元的意義

剛公布第二季財報好消息的川湖，不出預料之外、一開盤就來個萬元股價的漲停板－大漲1010元。大漲1010元的概念就是：

如果有一張川湖的股票，讓你一天就賺到100萬元、一天大約就能賺到買一間大台北地區預售屋「訂金+簽約」的頭期款。

極大反差的是這一股「大漲1010元」的價格，卻是相當於台股經歷了30多年，才步入民國70年代台灣經濟奇蹟時的整張單支三商銀（彰銀、一銀、華銀）股票的歷史天價，而川湖只用一天的大漲就達到了啊！

二、AI當頭 股價隨之得利

然而，現在台股中的萬元股價這種股價漲法，你會怕它以後是泡沫嗎？答案是：不太會是泡沫，因為當時沒什麼未來的明星產業、企業也沒有什麼大獲利，只是新台幣升值、熱錢湧入、散戶發瘋的買股，每股只賺3～4元的三商銀、或是沒賺錢的股票都可以炒到一股1000元以上 （例如台火）。

現在的「千金萬元股」每一家的營運成績都是真材實料，例如川湖第二季每股盈餘就賺了74元，季成長1倍以上、緯穎整年大概可以賺到30個資本額...而且只要你相信AI產業的未來發展不是虛擬的，這些千元、萬元股價的公司營運就會大成長下去，股價隨之得利。

三、股價震盪異於別股

不過這不代表買這些高成長、高價股就萬無一失。首先要注意的就是股價越高、震盪越大，別人的股價可能是瞬間1至2％的上下漲跌，這些高價股卻是2至4％加倍的來回震盪，要評估自身心理是否能承受得了這種股價的大幅波動？有沒有足夠的持股信心？

如果你的心臟沒有那麼大顆、持股信心也不夠，又懶得自己研究這些千金萬元股（例如只有單一產品很強嗎？高毛利率可以維持下去嗎？有其他競爭對手要來了嗎？），那寧可別買它們！

四、台幣匯率影響極大

這些AI受惠股的產品大都是出口至國外、賺美金的，所以台幣匯率的升貶對獲利的影響相當大。例如去年第二季川湖的每股盈餘只賺了6塊多，就是受害於台幣大幅升值。

今年第二季台幣大幅貶值，當然也就衝高了這些外銷科技股的匯兌收益，所以當我們樂見於這些千金萬元股的AI相關產品營運大爆發的同時，未來台幣匯率的升貶因素也得稍為注意一下，因為這可是攸關營運獲利、股價表現的喔！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

川湖 漲停 金融股 台股 AI 新台幣匯率

趣 講 股

追蹤

延伸閱讀

國安基金護盤8檔全獲利！網讚「可跟買」：根本國家級抄底

00988A與00403A皆好標的為何買了還賠錢？詹璇依拆解4大財務心理陷阱

遵守紀律「設5％停損」卻狂賣飛！網給建議：不如買0050刪除APP

連延兩次太誇張！緯創股利延遲發放將補償利息 網見違約金吐槽：重罰3萬元？

相關新聞

陳嘉偉直言台股走空…無量反彈下周恐破半年線！點名國巨跌到500元非底

分析師陳嘉偉警告，台股空頭趨勢未變，無量反彈恐將加速跌破半年線。他指出國巨股價可能不止於500元，市場面臨加大賣壓，未來形勢堪憂。

台股違約交割攀升掀制度戰！鄉民狂喊「直接T+0」 無本當沖也被點名

台股違約交割問題上升，金管會要求證交所研議新規，首次違約即需預收足額款券。PTT網友熱議改為T+0交易制，並指責「無本當沖」為違約根源。相關細則尚在討論中，尚未正式定案。

台積電（2330）目標價3000元是第一步？杜金龍算給你看：2028年有機會挑戰5000大關

資深分析師杜金龍預測，台積電（2330）至2028年EPS可達160至200元，目標股價可能挑戰3800至5000元。短期內，3000元的階段目標預計在2027年5月前實現，投資人可作為長期參考。

川湖（2059）強攻漲停破萬元！單日大漲1010元創紀錄 直逼昔日金融股天價

川湖（2059）今增1010元，股價突破萬元，成台股歷史上第三支萬元股。該公司第二季每股盈餘74元，受AI產業發展推動，股價震盪亦格外明顯。投資人需謹慎評估風險因素。

連延兩次太誇張！緯創股利延遲發放將補償利息 網見違約金吐槽：重罰3萬元？

緯創股利因內部系統因素連續兩度延遲發放，原定7月31日的174.92億元股利延至8月6日。金管會將依延遲天數補償利息，若有疏失則面臨3萬元至50萬元的違約金，引發股東不滿和熱議。

南亞科擴產拚10奈米！網憂重演「航運2.0」供給過剩景氣循環

記憶體需求持續升溫，南亞科宣布啟動5A新廠長期投資計畫，2026年至2029年資本支出上限達3466億元，將導入1B至1E等10奈米級先進製程與EUV設備。消息曝光後，引發網友討論，市場一方面期待新產能挹注營收，另一方面也擔心各家廠商同步擴產，可能重演供給過剩的景氣循環。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。