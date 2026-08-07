川湖（2059）強攻漲停破萬元！單日大漲1010元創紀錄 直逼昔日金融股天價

不是要來蹭川湖（2059）的熱點，而是台股出現了這有史以來的第三支萬元的股票－川湖，實在有太多值得投資人注意的地方，畢竟早在1980年代台灣經濟奇蹟、台灣錢淹腳目的當時，趣講股就已經見證過台股「千元股價」的年代，現在則是要和廣大投資人一起見證「萬元股價」的時代，很多話不得不跟這幾年才進入股市的投資人再三叮嚀啊！

一、大漲1010元的意義

剛公布第二季財報好消息的川湖，不出預料之外、一開盤就來個萬元股價的漲停板－大漲1010元。大漲1010元的概念就是：

如果有一張川湖的股票，讓你一天就賺到100萬元、一天大約就能賺到買一間大台北地區預售屋「訂金+簽約」的頭期款。

極大反差的是這一股「大漲1010元」的價格，卻是相當於台股經歷了30多年，才步入民國70年代台灣經濟奇蹟時的整張單支三商銀（彰銀、一銀、華銀）股票的歷史天價，而川湖只用一天的大漲就達到了啊！

二、AI當頭 股價隨之得利

然而，現在台股中的萬元股價這種股價漲法，你會怕它以後是泡沫嗎？答案是：不太會是泡沫，因為當時沒什麼未來的明星產業、企業也沒有什麼大獲利，只是新台幣升值、熱錢湧入、散戶發瘋的買股，每股只賺3～4元的三商銀、或是沒賺錢的股票都可以炒到一股1000元以上 （例如台火）。

現在的「千金萬元股」每一家的營運成績都是真材實料，例如川湖第二季每股盈餘就賺了74元，季成長1倍以上、緯穎整年大概可以賺到30個資本額...而且只要你相信AI產業的未來發展不是虛擬的，這些千元、萬元股價的公司營運就會大成長下去，股價隨之得利。

三、股價震盪異於別股

不過這不代表買這些高成長、高價股就萬無一失。首先要注意的就是股價越高、震盪越大，別人的股價可能是瞬間1至2％的上下漲跌，這些高價股卻是2至4％加倍的來回震盪，要評估自身心理是否能承受得了這種股價的大幅波動？有沒有足夠的持股信心？

如果你的心臟沒有那麼大顆、持股信心也不夠，又懶得自己研究這些千金萬元股（例如只有單一產品很強嗎？高毛利率可以維持下去嗎？有其他競爭對手要來了嗎？），那寧可別買它們！

四、台幣匯率影響極大

這些AI受惠股的產品大都是出口至國外、賺美金的，所以台幣匯率的升貶對獲利的影響相當大。例如去年第二季川湖的每股盈餘只賺了6塊多，就是受害於台幣大幅升值。

今年第二季台幣大幅貶值，當然也就衝高了這些外銷科技股的匯兌收益，所以當我們樂見於這些千金萬元股的AI相關產品營運大爆發的同時，未來台幣匯率的升貶因素也得稍為注意一下，因為這可是攸關營運獲利、股價表現的喔！

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